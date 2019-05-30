В Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії з 1 липня

В умовах, коли гарантований законом покупець електроенергії з відновлювальних джерел не визначений, Україні загрожують великі ризики.

Про це написала у Facebook голова Офісу національної Інвестиційної Ради при президентові України Юлія Ковалів.

"Один із секторів економіки, куди останніми роками надходили іноземні інвестиції та заходили світові компанії - відновлювальна енергетика, перебуває в шоковому стані. А у цей сектор лише протягом останніх 2 років уже зайшло понад 800 млн доларів, а проекти з інвестицій ми понад 1 млрд у стадії будівництва", - написала вона.

Гарантований законом покупець електроенергії з відновлювальних джерел ДП Енергоринок попередив, що з 1 липня припиняє таку діяльність.

"Хто буде наступним покупцем, де його статут, діяльність, директор - поки не відомо", - наголосила Ковалів.

За її словами, через це існують загрози потенційного дефолту по кредитам, які надавалися проектам ВДЕ державними банками і МФО, позовів у інвестиційні арбітражі до України, погіршення інвестиційного клімату.

Нагадаємо:

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями прийнятий закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

24 травня представництво Європейського Союзу рекомендувало відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії в Україні.

27 травня Європейський банк реконструкції і розвитку приєднався до інших міжнародних партнерів у рекомендації відкласти запуск нового ринку електроенергії на деякий термін із огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

Раніше в ЄБРР також заявили, що не бачать чіткої картини, як буде працювати новий оптовий ринок електричної енергії, запуск якого запланований на 1 липня.

Світовий банк підтримує Закон України "Про ринок електричної енергії", спрямований на запровадження конкуренції на ринку електроенергії, однак рекомендує перенести запуск нового ринку на 1 жовтня.

28 травня комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відтермінування нового ринку електроенергії.

СБУ попередила про загрозу нацбезпеці у разі запуску нового ринку електроенергії з 1 липня.