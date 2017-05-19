OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 19 травня.

Про довіру до уряду. Прем'єр Володимир Гройсман запропонував депутатам Верховної Ради розглянути наступного пленарного тижня питання про довіру чи недовіру до його уряду.

Про дороги. Процедура репрофайлінгу облігацій внутрішньої державної позики, яка дозволить виділити на дороги додаткових 15 млрд гривень, може бути завершена до кінця травня.

Про ЗСТ з Канадою. Сенат Канади (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі з Україною.

Про Facebook. Після того, як провайдери почали блокувати доступ до російських онлайн-сервісів, в тому числі соцмережі "ВКонтакте", українська аудиторія Facebook за день зросла приблизно на 35%.

Про Yuzgaz. Кабін подав у Вищий адміністративний суд касаційну скаргу на рішення судів попередніх інстанцій, які задовольнили позов компанії Yuzgaz B.V. і визнали протиправним відмову уряду уступити нідерландській компанії частку в угоді про розділ продукції з розробки Юзівської площі.

Про "Укрнафту". З наглядової ради виведені Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Михайло Кіперман і Ігор Палиця. Ще один представник групи "Приват" Уріел Цві Лейбер переобраний членом наглядової ради.

Про "Укртранснафту". ПАТ "Укртранснафта", яка оперує магістральними нафтопроводами країни, ігнорує рекомендації правління НАК "Нафтогаз України" про перехід на обслуговування в державні банки.

Про ОПЗ. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ зупинив виконання рішення суду про стягнення з "Одеського припортового заводу" 193 мільйонів доларів на користь компанії Ostchem Дмитра Фірташа.

Про Курченко. Перевалка скрапленого газу, що належить Сергію Курченко, передана в управління державної Української паливно-енергетичної компанії.

Про Ярославского. Власник групи DCH Олександр Ярославський претендує на покупку Промінвестбанку, української "дочки" ВЕБа.

Про шоколад. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про застосування антидемпінгового мита проти шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Російської Федерації.

Про "Газпром". Міністр юстиції Павло Петренко заявляє, що робота над пошуком майна і коштів ПАТ "Газпром" з метою примусового стягнення 172 мільярдів гривень триває і вже є перші позитивні результати.

Про РЖД. Дочірнє підприємство Російських залізниць - Федеральна вантажна компанія - завершить виведення вагонів з території України протягом двох тижнів.

Тексти дня:

Суцільні подорожі або черга в аптеку: як пенсійна реформа змінить життя українця

Як розподілити убогий бюджет, чому український пенсіонер у 2021 році буде отримувати 140 доларів, в кращому випадку, і що, чи зможе Україна і далі жити без пенсійної реформи.

"ВКомфорте": чи загрожує блокування соцмережі малому бізнесу

Для більшості власників груп ВКонтакте, які позиціонують себе як інтернет-магазини, указ президента виявився "холодним душем". Санкції можуть відбитися навіть на тих, хто користувався цільовою рекламою.