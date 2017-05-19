Кабмін подав касаційну скаргу у справі Юзівської площі

Кабін подав у Вищий адміністративний суд касаційну скаргу на рішення судів попередніх інстанцій, які задовольнили позов компанії Yuzgaz B.V. і визнали протиправним відмову уряду уступити нідерландській компанії частку в угоді про розділ продукції з розробки Юзівської площі.

Про це сказано в повідомленні Вищого адмінсуду в системі "Судова влада України".

Зокрема, 20 березня суд першої інстанції визнав незаконним і скасував протокольне рішення уряду №46 від 2 листопада, яким Кабмін "підтримали пропозицію міністра енергетики Ігоря Насалика щодо відмови ТОВ "Надра Юзівська" в уступленні прав і зобов'язань, позначених УРП з розробки ділянки Юзівської".

Це ж рішення 8 травня підтвердив Київський апеляційний адміністративний суд.

На переконання суду, уряд був зобов'язаний оформляти будь-яке рішення з устплення частки в УРП у формі розпорядження, а не протокольного рішення, як це було їм зроблене.

Більше того, судом було встановлено, що уряд не одержував жодних пропозицій з цього питання від міністра енергетики й вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Суд також поставив за обов'язок Кабміну "продовжити розгляд запиту компанії Yuzgaz B.V. і ТОВ "Надра Юзівська" від 4 серпня 2016 про одержання згоди на усталення частки в УРП".

При цьому статтею 26 закону "Про угоди про розділ продукції" передбачено, що відсутність якої-небудь відповіді Кабміну після закінчення 90-денного строку з моменту одержання запиту (цей строк минув 2 листопада 2016) уважається автоматичним наданням згоди на уступлення частки в СРП.

Як повідомлялося, у жовтні 2015 року ТОВ "Надра Юзівська" (контролюється НАК "Надра України") оголосила новий конкурс по залученню інвестора для реалізації УРП по Юзівській площі замість компанії Shell, що відмовилася від участі в цьому проекті.

Переможцем конкурсу наприкінці липня поточного року була оголошена компанія Yuzgaz B. V.

Yuzgaz B.V. була спеціально заснована фондом прямих інвестицій Emerstone Energy для участі в конкурсі по проекті розвідки й видобутку вуглеводнів у межах ділянки Юзівської площі на умовах угоди про розділ продукції (УРП) з урядом України.

Emerstone Energy входить в Emerstone Capital Partners бізнесмена Ярослава Кінаха (Jaroslav Kinach).

В 1990 роках Кінах очолював представництво Європейського банку реконструкції й розвитку (ЄБРР) в Україні.

Юзівська ділянка надр розташована в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території двох областей: Донецької й Харківської.

Площа ділянки становить 7 886 кв. км.

Українські новини