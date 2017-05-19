Російська залізниця виведе свої вагони з України через санкції

Дочірнє підприємство Російських залізниць - Федеральна вантажна компанія - завершить виведення вагонів з території України протягом двох тижнів.

Про це повідомляє ТАСС.

"Завершують рейси ті вагони, які рухалися в Україну, ті вагони, які там були, порожні, відправляються в Росію. Ніяких проблем з цим не бачимо. За фактом завершення цих операцій ми припинимо діяльність на території України", - сказав генеральний директор ФГК Олексій Тайчер.

За його словами, цей процес займе "близько двох тижнів".

"Виведення вагонів почалося, коли ми дізналися про те, що Україна ввела санкції", - зазначив глава ФГК.

За словами Тайчера, зараз в Україні знаходиться близько 6 тисяч вагонів ФГК.

Обсяг перевезень у міжнародному сполученні з Україною становить близько 5% в загальному обсязі перевезень ФГК, уточнив він.

Нагадаємо, 16 травня Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 1228 фіз- і 468 юросіб.

Зокрема, санкції передбачають блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.

Компаніям забороняється здійснювати державні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави.

Економічна правда