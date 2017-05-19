"Укртранснафта" відмовляється від повного переходу в держбанки - залишається з банком групи WOG

ПАТ "Укртранснафта", яка оперує магістральними нафтопроводами країни, ігнорує рекомендації правління НАК "Нафтогаз України" про перехід на обслуговування в державні банки.

Про це ЕП повідомило джерело в "Укртранснафті".

За його словами, протягом останніх двох років дочірні підприємства "Нафтогазу" неодноразово отримували листи глави правління НАК Андрія Коболєва, в яких йдеться про необхідність "перейти на розрахунково-касове обслуговування і розмістити тимчасово вільні кошти підприємств групи "Нафтогазу" в державних банках".

Останній подібний лист "дочки" НАК отримували в останніх числах березня поточного року.

Повністю воно було виконано лише "Укргазвидобуванням", в той час як "Укртрансгаз" до останнього часу зберігав партнерські відносини з "Діамантбанком" (зараз замість нього вже прийшов "Укргазбанк" - Ред.), а "Укртранснафта" до сих пір залишається на обслуговуванні в "Банку інвестицій і заощаджень" (БІС).

За даними ЕП, на момент розсилки згаданого березневого листа Коболєва, "Укртранснафта" зберігала в БІС 15 млн євро. З того моменту ця сума скоротилася тільки на 1 млн євро - до сьогоднішніх 14.

"У групи ВОГ (до якої близький "Банк інвестицій та заощаджень" - ЕП) серйозні проблеми з ліквідністю - їм не вистачає грошей для розрахунків з кредиторами. Вирішують проблему через БІС: він збирає гроші в держсекторі, а після цього видає їх у вигляді кредитів своїм "родичам" (афілійованим банку компаніям - ЕП)", - стверджує джерело ЕП.

Побічно ця інформація підтверджується офіційною звітністю "Банку інвестицій і заощаджень", відповідно до якої на кінець 2016 року обсяг інсайдерських кредитів в ньому становив 2,5 млрд гривень або 49,3% всього кредитного портфеля.

В "Укртранснафті" проблему спростовують. "Компанія не отримувала доручень від акціонера ("Нафтогазу" - ЕП) про перехід на обслуговування в держбанки", - повідомив ЕП глава "Укртранснафти" Микола Гавриленко.

В "Нафтогазі" ЕП повідомили, що регулярно розсилають листи про необхідність переходу на обслуговування в держбанки, але звернули увагу, що ці звернення мають рекомендаційний (а не обов'язковий до виконання - Ред.) характер.

Група WOG контролюється Степаном Івахівим, Сергієм Лагуром і дітьми покійного Ігоря Єремєєва Софією і Романом.

Співвласники "Банку інвестицій і заощаджень" - Петро Димінський, Лагур і Івахів. Вони вважаються кураторами парламентської групи "Воля народу", яка є неофіційним коаліційним партнером БПП і "Народний фронт".

За даними джерел ЕП, в 2015 році Микола Гавриленко був призначений главою "Укртранснафти" за квотою групи "Воля народу".

З середини 2016 року посаду його першого заступника обіймає Андрій Пасишник - колишній співробітник кількох компаній з групи WOG.

Дмитро Рясний, ЕП