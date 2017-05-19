Cуд зупинив виконання рішення суду про стягнення боргу ОПЗ перед Ostchem - ФДМ

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ зупинив виконання рішення суду про стягнення з "Одеського припортового заводу" 193 мільйонів доларів на користь компанії Ostchem Дмитра Фірташа.

Про це повідомляється на сайті Фонду державного майна України.

"Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ своєю ухвалою від 17 травня прийняв до провадження касаційну скаргу ФДМ у справі про борг ОПЗ перед компанією Ostchem. Крім того, зазначеною ухвалою Вищого спеціалізованого суду зупинив виконання ухвали Южненського міського суду Одеської області", - вказано в повідомленні.

Як повідомлялося, Южненський міський суд Одеської області задовольнив клопотання Ostchem про визнання та надання дозволу на примусове виконання в Україні часткового арбітражного рішення Стокгольмського арбітражу у справі про стягнення з ОПЗ на користь Ostchem 193,26 млн доларів основного боргу і 57,98 млн доларів нарахованої пені.

Цей вердикт потім підтвердив Апеляційний суд Одеської області.

Як відомо, Стокгольмський арбітраж ухвалив відповідне рішення 11 жовтня 2016 року.

Відповідно до жовтневого рішення Стокгольмського арбітражу, ОПЗ зобов'язаний повернути Ostchem 193,36 млн доларів основного боргу, 57,8 млн доларів — нарахованої пені за прострочення платежів.

Крім цього, за даними ЕП, на суму заборгованості ОПЗ, за рішенням Стокгольмского суду, з 12 червня 2016 року буде нараховуватися 7,5% річних — як плата за користування грошима. До 31 грудня 2016 року ставка буде на рівні 7,5%, з 1 січня 2017 року вона може бути переглянута.

Також міжнародний суд зобов'язав завод відшкодувати судові витрати компанії Ostchem — 670 тис. євро, та послуги арбітражу — 240 тис. євро.

Нагадаємо, Ostchem з 2012 року була єдиним постачальником газу на завод, а інші компанії Фірташа - з березня 2013 року, монопольними покупцями продукції заводу.

Борг утворився за контрактом з Ostchem на поставку газу від 20 січня 2013 року. Він сформувався в вересні-грудні 2013 року.

Саме в цей період "Газпром" знизив ціну газу для Ostchem з 430 до 265 доларів за тисячу кубометрів. Але для ОПЗ компанія Фірташа продовжувала продавати газ по 430 дол.

Пільговий газ закачувався структурами Фірташа в підземні сховища.

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Економічна правда