"ВКомфорте": чи загрожує блокування соцмережі малому бізнесу

Для більшості власників груп ВКонтакте, які позиціонують себе як інтернет-магазини, указ президента виявився "холодним душем". Санкції можуть відбитися навіть на тих, хто користувався цільовою рекламою. (Рос.)

Указ президента о запрете российский интернет-ресурсов, в том числе и ВКонтакте, не только возмутил школьников и студентов, которые считаются основной целевой аудиторией этой соцсети, но и отразился на большом сегменте малого бизнеса, который использовал Вконтакте как простой и удобный канал сбыта.

Вконтакте умер, да здравствует Facebook?

Для большинства владельцев групп ВКонтакте, которые позиционируют себя как интернет-магазины, указ президента оказался "холодным душем".

Многие из них выразили свою позицию на страницах групп или на своих личных страницах, часть не побоясь выразить своё негодование. Поддержку указу из тех, кто администрирует интернет-магазины в соцсети, не выразил никто, что и не удивительно.

Те пользователи, которые выразили свой протест против санкций, поделились на две категории.

Первые нашли обходные пути, которые, кстати, предлагал и сам ВКонтакте, и рекомендовали своим пользователям установить VPN-утилиты или использовать прокси-сервер, опубликовав подробные инструкции.

Вторые начали регистрировать интернет-магазины в других соцсетях, отдавая предпочтение разрешенному Facebook или Instagram, некоторые даже вспомнили о существовании малопопулярных украинских соцсетей. Кое-кто вернулся на уже зарегистрированные, но менее активные группы на других платформах.

Попытки первых менее законы, но более действенны. Попытки вторых легальны, но менее эффективны.

Так, например, группа одного из интернет-магазинов в соцсети Вконтакте по продаже женской одежды насчитывает 22 335 подписчиков, в то время, как страница в Instagram этого же магазина насчитывает всего 1234 пользователя.

Сколько пользователей успеет подписаться на страницы магазинов на других платформах, прежде чем ВК будет заблокирован полностью, сказать трудно. Так, некоторые мобильные операторы уже заблокировали доступ пользователей к санкционным сайтам, в то время как интернет-провайдеры ещё работают над блокировкой и обещают все сделать до конца месяца.

Андрей Зюзиков, SMM-специалист, автор masterskayafanstranic.com.ua, считает, что те, кто использует ВКонтакте как канал сбыта, в том числе и интернет-магазинам, стоит ожидать значительного падения активности подписчиков.

"Опыт запрета соцсети LinkedIn в России показал, что падение может составить более 35%. Запрет приведет, соответственно, к серьезной потере продаж или бизнеса в целом, при условии, что ВКонтакте был единственным каналом продаж для предпринимателя", — отметил он.

Вижу цель, вижу препятствия

Санкции на ВКонтакте могут отразиться даже на тех, для кого соцсеть была не единственным или же вообще не была каналом продаж, но кто пользовался таргетированной рекламой ВКонтакте — одним из простейших и действенных каналов рекламы.

Таким образом, будет затронут ещё один сегмент малого бизнеса — люди и компании, которые занимались продвижением продуктов, мероприятий или групп заказчиков в этой соцсети.

Как отмечает Зюзиков, здесь есть две стороны медали:

"Первая заключается в том, что уменьшение аудитории ВК логично приведет к уменьшению количества рекламодателей и стоимости рекламы, ориентированной на украинских пользователей. Значит, тем, кто продолжит запускать таргетинг ВК, он будет обходиться дешевле. С другой стороны, останется ли достаточно активной аудитории ВК, чтобы по-прежнему получать от рекламы отдачу, зависит от целевой аудитории каждого бизнеса".

Назад в прошлое?

Что будут делать люди, которые лишились своего заработка? Вернуться к созданию сайтов или пойдут ещё дальше и откроют настоящие магазины?

Управляющий партнёр F.ua и "Тот самый магазин" Дмитрий Покотило считает, что на интернет-магазины этот указ не повлияет никак. "Пострадают разве что мелкие, которые называли себя интернет-магазинами и присутствовали только страничкой ВКонтакте", — уверен он.

Так и есть, ведь более крупные и известные магазины, такие как, например, Rozetka, использовали ВКонтакте скорее в развлекательных целях и таким образом просто напоминали о себе клиентам. Продать — не было их основной целью. Они просто в этом не нуждались.



В это же время львиная доля посетителей небольших магазинов переходила к ним именно из соцсетей. Зачем искать сайт, если всё можно найти, не выходя из зоны комфорта – соцсети?

Пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга также считает, что для легального малого бизнеса уход с рынка ВКонтакте не будет критичным. "Предприниматели уже давно освоили ряд других эффективных каналов для коммуникации с клиентами", — говорит он.

Опять же, для того, чтобы зарегистрировать интернет-магазин не нужны никакие документы и разрешения — это может сделать любой школьник. И если говорить о магазинах, которые функционировали только на просторах ВКонтакте, то количество тех, которые работают через соцсеть легально, можно сосчитать на пальцах одной руки.

Сам Приватбанк, по словам пресс-секретаря, закрыл любые активности ВК и "Одноклассниках" с самого начала вооружённого конфликта с РФ на Востоке страны.

"На наш взгляд, это вопрос элементарной информационной безопасности, патриотизма и эффективности коммуникаций. Банк открыто общается с клиентами в Твиттере, Фейсбуке, популярных мессенджерах как напрямую, так и с помощью информационных и платёжных ботов. Именно такая политика сегодня является наиболее эффективной. Если говорить о ВК, то маркетинг в этой сети — это уже прошлый век, пережиток периода бурного роста соцсетей", — считает Серга.

Однако владельцы "мелких" интернет-магазинов в социальной сети ВКонтакте придерживаются другого мнения.

Магазины, в которых больше 10 тысяч клиентов, в среднем нарабатывали свою клиентуру 5-8 лет. Через социальную сеть совершалось 90-100% продаж. Даже с неполной блокировкой продажи уже упали в 4-5 раз.

Одни магазины планируют обходить запрет, другие считают вариант с обходом неэффективным.

"Вся клиентура таким способом пользоваться не будет, и уровень целевой аудитории снизиться в геометрической прогрессии", — отмечает владелица одного интернет-магазина Ирина Денисова.

"Потери нет смысла подсчитывать, так как это просто стереть пятилетний труд наработки имени, клиентов, связей и по-сути начинать всё с нуля на другом ресурсе. Будем пробовать переход на Facebook, открытие сайта, и постараемся не расставаться с ВК", — считает владелица другого интернет-магазина Ксения Чирка.

Тем временем, в топах скачиваемых приложений, которые помогают обойти запрет.

Vice CEO в Promodo Роман Вилявин считает, что трафик в ноль все равно не уйдет.

"Часть технически осведомленных пользователей будут продолжать использовать Яндекс и Вконтакте, используя различные методы обхода блокировки", — отмечает он.

Что рекомендуют пользователям SMM-специалисты?

Какой бы из двух путей не выбрал пользователь, ему в любом случае придется выйти из зоны комфорта.

Если пользоваться обходными путями, придется осваивать новые технологии — Прокси и VPN.

Если следовать указу президента, то резкий переход с ВКонтакте на любую другую платформу принесет значительные потери.

Специалисты рекомендуют совместить эти два пути. Для начала, если ВКонтакте резко перестанет работать и на компьютере, воспользоваться анонимайзерами и заняться активным информированием своих клиентов о переходе. Тут все средства хороши — сообщения в группах, личные сообщения, записи видеоуроков и пр.

Кроме этого, надо плавно переходить на другие платформы: чаты (Viber, Telegram, и т.д.), Facebook, Instagram и др.

Как отмечает Зюзиков, привязывать свой бизнес к одной "локальной социальной сети" — это такой же риск, как продавать только один товар. Он рекомендует всем интернет-продавцам начать изучение и продвижение в "глобальных соцсетях", что поможет уменьшить риски, выйти на новые рынки и сегменты клиентов.

Малый бизнес на то и малый, что он должен быть гибкой маленькой рыбёшкой, чтобы лавировать среди акул. Смогут ли интернет-магазины продолжить своё существование — зависит исключительно от их желания, усилий, которые они готовы приложить, и способности лавировать.