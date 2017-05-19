Коломойський та Боголюбов вийшли з наглядової ради "Укрнафти"

18 травня відбулись загальні збори акціонерів ПАТ "Укрнафта", на яких було обрано новий склад наглядової ради.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Як наголошується, на засіданні акціонери заслухали і взяли до відома звіти правління товариства за 2015 та 2016 роки та затвердили звіти наглядової ради компанії за ці роки.

"Акціонери визнали задовільною роботу наглядової ради та взяли до відома роботу Ревізійної комісії за цей же період", - повідомляє компанія.

Крім того обрано новий склад наглядової ради, до якої увійшли: Андрій Коболєв (Голова Наглядової Ради), Сергій Коновець, Юрій Вітренко, Костянтин Пожидаєв, Ярослав Теклюк, Поліна Загнітко, Володимир Ємцев, Максим Юхименко, Владислав Лазоренко, Уріел Цві Лейбер, Марія Пітта.

Таким чином з наглядової ради виведені Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Михайло Кіперман і Ігор Палиця. Ще один представник групи "Приват" Уріел Цві Лейбер переобраний членом наглядової ради.

Також акціонери затвердили новий склад Ревізійної комісії: Олена Коротчук (Голова Ревізійної комісії), Андрій Тахтай, Едуард Шевченко, Ольга Андріяшина, Денис Повольнов.

"Наглядовій раді із залученням правління товариства доручено розробити пропозиції щодо вимог до кандидатів у незалежні члени наглядової ради, порядку їх відбору, розміру винагороди та умов договорів (контрактів) з ними", - йдеться у повідомленні.

Раніше голова правління "Укрнафти" Марк Роллінс за дорученням Наглядової ради надіслав до ДФС нові пропозиції щодо фінансового оздоровлення компанії шляхом досудової санації.

В даний момент податковий борг "Укрнафти" перед ДФС перевищує 13 млрд гривень.

Нагадаємо, Укрнафта збільшила чистий збиток до 8,739 млрд гривень у 2016 році.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція Укрнафти, групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова - близько 42% акцій.

Економічна правда