Міненерго забрало у Курченка перевалку скрапленого газу

Перевалка скрапленого газу, що належить Сергію Курченко, передана в управління державної Української паливно-енергетичної компанії.

Про це йдеться в наказі Міненерго від 18 травня, повідомляє Liga.net.

Комплекс з перевалки скрапленого газу в Ренійському порту Одеської області належить ТОВ "Лагуна-Рені".

Згідно з указом, рішення передати перевалку в управління УПЕК було прийнято Приморським районним судом Одеської області 10 травня цього року. В судовому реєстрі рішення суду поки не доступно.

Українська паливно-енергетична компанія був створена Міністерством енергетики та вугільної промисловості на початку цього року.

Її керівником значиться Микола Гандзюк, якого Економічна правда пов'язувала з львівським підприємцем, екс-співвласником групи WOG Петром Димінським.

Димінський продав свою частку в паливному бізнесі WOG на початку цього року.

ТОВ Лагуна-Рені володіє невеликим комплексом з перевалки скрапленого вуглеводневого газу. Компанія з 2012 року належить Сергію Курченко. Після втечі бізнесмена в Росію перевалка припинила діяльність.

Заарештувати перевалку і майно Лагуна-Рені неодноразово намагалася державна компанія Укртранснафтопродукт, підконтрольна групі Фактор Сергія Тищенко. В управлінні Укртранснафтопродукту вже знаходиться Одеський НПЗ, який також належить Курченко.

Ще один актив бізнесмена - Херсонська нафтова перевалка - знаходиться в управлінні ДП "Підприємство по забезпеченню нафтопродуктів", яке належить Міненерго.

Після призначення міністром енергетики Ігоря Насалика, відомство намагалося провести зміну керівника Укртранснафтопродукту Олександра Горбунова, призначивши на його місце Євгена Майданюка.

Богунський районний суд Житомира в серпні 2016 року забороняв вносити зміни реєстру юридичних осіб Укртранснафтопродукту. Горбунов керує компанією досі.