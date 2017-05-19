Після блокування «ВКонтакте» аудиторія Facebook за добу зросла на 35%

Після того, як провайдери почали блокувати доступ до російських онлайн-сервісів, в тому числі соцмережі "ВКонтакте", українська аудиторія Facebook за день зросла приблизно на 35%.

Про це йдеться в даних TNS KANTAR.

"Проаналізувавши дані TNS KANTAR CMeter за другий день після оголошення про блокування російських ресурсів, стає чітко помітна тенденція сталого зростання охоплення Facebook", - йдеться в повідомленні TNS Ukraine.

Як зазначають аналітики, які в реальному часі відстежують зміни охоплення сайтів в українському сегменті інтернету, найбільше Facebook приростає на сході, через початково нижчі показники.

Швидше за все реагують на нововведення користувачі у віці 14-20 років.

Крім того, соціальна мережа Google+ майже подвоїла денне охоплення аудиторії.

Повідомляється, що за зменшенням охоплення ЗМІ видно, що інформаційний ажіотаж пішов на спад.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники" і компанія "Яндекс".

Прес-служба українського офісу стверджує, що "ВКонтакте" завжди обходили політику стороною і назвали себе найпопулярнішою соціальною мережею в Україні.

За інформацією ЕП, на сайт Вконтакте щомісяця заходить 15,8 млн унікальних користувачів.

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Економічна правда