Ярославський хоче купити "дочку" російського ВЕБа

Власник групи DCH Олександр Ярославський претендує на покупку Промінвестбанку, української "дочки" ВЕБа.

Про це пише газета "Комерсант".

У четвер відбулося засідання наглядової ради ВЕБа, де, зокрема, обговорювався продаж українського Промінвестбанку, розповіли два джерела в держкорпорації.

"Наглядова рада була проінформована про кандидатів на покупку української "дочки" ВЕБа", - повідомив один зі співрозмовників.

"Крім вже відомої пропозиції від групи інвесторів, девелопера Павла Фукса і народного депутата України Максима Микитася, був названий і інший кандидат - власник групи DCH український олігарх Олександр Ярославський", - розповіло інше джерело.

За інформацією співрозмовників, Ярославський зробив пропозицію ВЕБу про покупку Промінвестбанку в кінці минулого тижня.

Глава ВЕБа Сергій Горьков, коментуючи за підсумками наглядової ради продаж Промінвестбанку, не став називати кандидатів. "Зараз відповідь за НБУ, будемо чекати", - сказав він.

Ярославський підтвердив, що направив ВЕБу пропозицію про придбання Промінвестбанку, не розкривши деталі.

"Я давно цікавлюся придбанням банківських активів. Зокрема, я вів переговори зі Сбербанком про покупку його української "дочки", підписав угоду про наміри, провів due diligence. Однак продавець в результаті відмовився від угоди", - повідомив бізнесмен.

Після цього, за словами Ярославського, він почав розглядати інші банківські активи в Україні для інвестицій і зупинився на Промінвестбанку.

Він уточнив, що ще не подавав заявку на покупку Промінвестбанку в НБУ, оскільки поки немає згоди продавця на угоду.

Ярославський висловив при цьому надію, що проблем з узгодженням в Нацбанку не виникне, оскільки він "добре відомий в банківських колах з успішною боку". У НБУ не відповіли на запит видання.

Раніше повідомлялося, що у придбанні Промінвестбанку зацікавлені троє інвесторів - бізнесмени Нурусулім Аркалаєв та Сергій Тронь, екс-голова СБУ Валерій Хорошковський та угорський банківський холдинг ОТП.

Промінвестбанк є одним з найбільших банків України. Станом на 1 січня 2017 року його активи становили 34 млрд грн. Банк заснований у 1992 році.

Його найбільшим акціонером на 30 червня 2016 року залишався російський державний "Внєшекономбанк" (РФ, 99,7%), який придбав "Промінвестбанк" наприкінці 2008 року.