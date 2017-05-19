Україна виявила активи "Газпрому" для примусового стягнення – Петренко

Міністр юстиції Павло Петренко заявляє, що робота над пошуком майна і коштів ПАТ "Газпром" з метою примусового стягнення 172 мільярдів гривень триває і вже є перші позитивні результати.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз дуже серйозно працюємо над пошуком цього майна і у нас є вже перші позитивні результати із виявлення деяких активів", - сказав міністр журналістам.

Петренко не повідомив подробиць вже виявлених активів, проте анонсував на наступний четвер проведення з цього приводу "більшої прес-конференції".

Він наголосив, що Мін'юст України є принциповим у виконанні цього рішення суду.

"Ми виконаємо це рішення суду згідно з чинним законодавством для того, щоб стягнути з боржника цю суму... Є всі механізми, зокрема і звернення до інших країн у рамках система правової допомоги за виконання цього рішення", - уточнив міністр.

Як повідомлялося, у січні 2016 року Антимонопольний комітет України вирішив оштрафувати "Газпром" на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Потім це рішення було кілька разів підтверджено українськими судами.

У черговий раз 22 лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду нижчої інстанції про підтвердження стягнення з "Газпрому" штрафу, який виріс вже до 172 млрд грн (близько 6,4 млрд доларів) за рахунок пені за його несплату.

Господарський суд Києва 17 березня 2017 року постановив стягнути 172 млрд грн з російської компанії на підставі судового рішення, що вступило в законну силу.

Антимонопольний комітет України 11 квітня 2017 року направив до Державної виконавчої служби заяву про відкриття виконавчого провадження про примусове стягнення з ВАТ "Газпром" 172 млрд грн.

АМКУ просить накласти арешт на майно та кошти "Газпрому" і заборонити їх відчуження.

Нагадаємо, ПРАТ "Газтранзит", що частково належить російському монополісту "Газпром", вирішив вивести кошти з України шляхом виплати своїм акціонерам 209,066 мільйона гривень дивідендів.