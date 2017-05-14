OVERTIME: ГОЛОВНЕ ЗА ВИХІДНІ

Сьогодні, 14 травня, пройшла прес-конференція президента Петра Порошенка. Ось що він відповідав на економічний блок питань.

Про нового голову НБУ. Президент має кілька кандидатів на посаду голови Національного банку України. А новий голова НБУ може бути призначений ще до літніх канікул парламенту.

Про ОПЗ. "Я вважаю абсолютно неприйнятним його банкрутство. Думаю, що Уряд не допустить банкрутство. В тому числі і переговори та судові процеси і за межами країни. Єдиний вихід з цієї ситуації і це стосується не лише ОПЗ – є приватизація. Приватизація – як ліквідація потенційного джерела корупції", - зазначив він.

Про збільшення прибутку його банку на 278%. "Чому так сталося, я також навів справки. Тому що минулого року під час перевірки Національним банком, а тут всі були рівні, були нараховані резерви, і банк спрямував прибуток на формування резервів, виконуючи вимоги НБУ. Зараз коли резерви сформовані, він показав прибуток", - зазначив він.

Про штучне доведення банків до банкрутства. Президент ініціював законопроект, яким передбачається відповідальність власників всіх банків за штучне доведення до банкрутства, або за виведення коштів і нанесення збитків державі або вкладникам.

Про закон про 100% гарантії вкладів у держбанках. "Закон буде підписаний. Вето я застосовувати не буду і вкладникам нічого не загрожує", - запевнив Порошенко.

Про дороги. "За останні два роки відбувається справжня кардинальна зміна з будівництвом і ремонтом доріг. Перш за все, це робиться за рахунок експерименту, який був запроваджений, коли перевищення коштів від митниці спрямовується на дорожнє будівництво тоді ще західних областей", - сказав президент.

І до інших новин:

Про ProZorro. До проекту закону про основні засади забезпечення кібербезпеки України внесені правки, які можуть "вбити" Систему публічних електронних закупівель ProZorro.

Про видобуток газу. ПАТ "Укргазвидобування" в квітні 2017 року видобула 1239,128 мільйона кубометрів природного газу, що на 5,318 мільйона перевищує планові показники.

Про УЗ. Укрзалізниця вперше в історії виконуватиме колійні роботи в іншій державі - у Польщі.

Про якість доріг. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір звернутися в Національне антикорупційне бюро для розслідування корупційних відкатів на дорожньому будівництві.

Про пенсійну реформу. В рамках пенсійної реформи мінімальний страховий стаж для отримання пенсії в Україні буде підвищено до 25 років.

Про ВВП. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2017 році на рівні 1,9% і прискорення динаміки 2018 році до 2,8%.

Про борги. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings оцінює виплати Україною основної суми боргу та відсотків за зобов'язаннями протягом 2017-2020 років більш ніж у 20 млрд доларів, або близько 21% ВВП у 2017 році.

Про грошову базу. Обсяг грошової бази в Україні за квітень 2017 року виріс на 3,2% – до 368,357 мільярда гривень.