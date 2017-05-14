Порошенко пояснив, як його банк збільшив прибуток на 278%

Президент Петро Порошенко заявив, що збільшення прибутку "Міжнародного інвестиційного банку" не пов’язано зі співпрацею з будь-якими державними позиціями.

Про це Порошенко заявив під час прес-конференції у неділю.

"Дуже правильно казати, що прибуток банку зріс на декілька десятих чи сотень відсотків. Прибуток банку (МІБ – Ред.) виходить далеко за межі першої двадцятки-тридцятки і вимірюється на капітал абсолютно помірними цифрами", - сказав Порошенко.

"Чому так сталося, я також навів справки. Тому що минулого року під час перевірки Національним банком, а тут всі були рівні, були нараховані резерви, і банк спрямував прибуток на формування резервів, виконуючи вимоги НБУ. Зараз коли резерви сформовані, він показав прибуток", - зазначив він.

За його словами, прибуток не пов'язаний зі співпрацею з будь-якими державними позиціями і банк знаходиться в компанії по управлінню активами, так само як і вимагає цього закон.

"Чому ми не можемо його передати закордон? Тому що треба змінювати реєстрацію, українських резидентів в сліпий траст не беруть", - підсумував Порошенко.

Як відомо, Міжнародний інвестиційний банк за підсумками січня-березня 2017 року отримав 26,818 млн гривень чистого прибутку, що в 2,9 разу більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Згідно з даними Нацбанку на 1 січня 2017 року, основним акціонером МІБ виступає президент Петро Порошенко, який сумарно володіє 60% акцій фінустанови.

Міноритарними співвласниками виступають бізнес-партнери Порошенка - перший заступник голови фракції партії "БПП" Ігор Кононенко (14,94%), перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський і глава ТОВ "Дніпропетровський дослідний завод "Енергоавтоматика", голова наглядової ради ПрАТ "Іста-Центр" Олег Зимін (обидва - по 9,9008%).

Економічна правда