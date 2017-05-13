Третина доріг будується неякісно - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір звернутися в Національне антикорупційне бюро для розслідування корупційних відкатів на дорожньому будівництві.

Про це глава уряду заявив в ефірі "112 Україна", передає УНІАН.

"Важливо якісно ремонтувати дороги і привести всіх до відповідальності, хто робив погано. На 5 років формуємо план з відновлення доріг. На дорожньому будівництві працюють відкати - я звернуся до НАБУ. Вже внесли зміни до законів, перевести в готівку тепер дуже важко. Але до 7% виводять, через це треба руки в наручники", - сказав прем'єр.

За його словами, на близько 30% доріг, відремонтованих минулого року, було виявлено брак.

"Винні будуть покарані", - наголосив Гройсман.

Раніше Гройсман заявив, що на ремонт доріг у цьому році Україна може направити приблизно 35 млрд гривень.