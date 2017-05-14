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Порошенко побачив кардинальні зміни у будівництві доріг

Неділя, 14 травня 2017, 15:44

Президент Петро Порошенко заявив, що за останні два роки в Україні відбувається кардинальна зміна з будівництвом та ремонтом доріг.

Про це Порошенко заявив під час прес-конференції у неділю.

"За останні два роки відбувається справжня кардинальна зміна з будівництвом і ремонтом доріг. Перш за все, це робиться за рахунок експерименту, який був запроваджений, коли перевищення коштів від митниці спрямовується на дорожнє будівництво тоді ще західних областей", - сказав президент.

Він нагадав, що "цього року цей експеримент був розповсюджений на всі області України, та сприяє боротьбі з корупцією на митниці".

"Крім того, я дякую парламентській коаліції, коли кошти від репрофайлінгу державних зобов’язань також будуть спрямовані на будівництво доріг. І впевнений в тому що це стосуватиметься багатьох доріг", - підсумував президент.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що третина доріг в Україні будується неякісно.

Гройсман також заявив про намір звернутися в Національне антикорупційне бюро для розслідування корупційних відкатів на дорожньому будівництві.

Як відомо, на ремонт доріг у цьому році планується направити приблизно 35 млрд гривень.

Економічна правда

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