Президент підпише закон про 100% гарантії вкладів у держбанках

Президент Петро Порошенко обіцяє підписати закон про гарантування державою 100% вкладів громадян в усіх державних банках.

Про це президент заявив під час прес-конференції у неділю.

На запитання журналіста про те, чому проголосований законопроект №5553 ще не підписаний або ветований, попри відведений Конституцією 15-деннний строк для підписання документу, президент відповів: "Ми намагалися ретельно прорахувати, які можливі ризики є у разі підписання і уведення в дію закону про гарантування вкладів "Приватбанку".

"Закон буде підписаний. Вето я застосовувати не буду і вкладникам нічого не загрожує", - запевнив Порошенко.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла президентський законопроект щодо гарантування державою 100% вкладів фізичних осіб 20 грудня.

Як відзначали експерти, закон був покликаний заспокоїти вкладників Приватбанку, після його націоналізації.

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Економічна правда