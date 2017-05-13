S&P: за три роки Україна повинна віддати 20 мільярдів доларів боргів

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings оцінює виплати Україною основної суми боргу та відсотків за зобов'язаннями протягом 2017-2020 років більш ніж у 20 млрд доларів, або близько 21% ВВП у 2017 році.

Про це повідомляється в огляді S&P, передає "Інтерфакс-Україна".

Агентство очікує, що Україна повністю виконає свої короткострокові зобов'язання щодо суверенного боргу в 2017 році (2,6 млрд доларів) і в 2018 році (3,9 млрд доларів), враховуючи кошти офіційних кредиторів, наявні резерви іноземної і національної валюти НБУ, а також здатність уряду залучати фінансування на внутрішньому і зовнішньому ринках.

S&P також очікує в цьому році успішного розміщення українським урядом єврооблігацій, що надасть змогу протестувати ситуацію на ринку.



Водночас, повідомляється в огляді агентства, виплати зобов'язань у 2019 році в сумі 7,5 млрд доларів - головним чином основної суми боргу за суверенними єврооблігаціями і виплати міжнародним фінансовим інститутам, зокрема 1 млрд доларів USAID - залежать від здатності уряду проводити реформи, визначені програмою МВФ, і здатності рефінансувати частину боргу з допомогою коштів, залучених на міжнародних ринках.

Як повідомлялося, S&P Global Ratings 12 травня підтвердило довгострокові і короткострокові рейтинги України в іноземній і національній валюті на рівні "B-B".



Прогноз за довгостроковими рейтингами - "стабільний". Рейтинг України за національною шкалою підтверджено на рівні "uaBBB-".