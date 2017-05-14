Банкрутство ОПЗ неприйнятне – Порошенко

Президент Петро Порошенко вважає абсолютно неприйнятним банкрутство Одеського припортового заводу.

Про це він заявив під час прес-конференції.

"Я вважаю абсолютно неприйнятним його банкрутство. Думаю, що Уряд не допустить банкрутство. В тому числі і переговори та судові процеси і за межами країни. Єдиний вихід з цієї ситуації і це стосується не лише ОПЗ – є приватизація. Приватизація – як ліквідація потенційного джерела корупції", - зазначив він.

За словами президента, восени цього року стане зрозуміло, коли може відбутися приватизація ОПЗ.

"Сподіваюся, що буде запропонована нова кандидатура Фонду державного майна, буде запрошений новий радник, і восени ми можемо мати чітку ясність та чітку картину щодо темпів і термінів приватизації ОПЗ. Іншої альтернативи я не бачу", - додав Порошенко.

Раніше Апеляційний суд підтвердив рішення Стокгольмського арбітражу про борг Одеського припортового заводу перед компанією Ostchem олігарха Дмитра Фірташа, чим фактично відкрив шлях до банкрутства підприємства.

Як відомо, Стокгольмський арбітраж ухвалив відповідне рішення 11 жовтня 2016 року.

Южненській міський суд Одеської області визнав рішення Стокгольмського арбітражу 3 березня.

Відповідно до жовтневого рішення Стокгольмського арбітражу, ОПЗ зобов'язаний повернути Ostchem 193,36 млн доларів основного боргу, 57,8 млн доларів — нарахованої пені за прострочення платежів.

Крім цього, за даними ЕП, на суму заборгованості ОПЗ, за рішенням Стокгольмского суду, з 12 червня 2016 року буде нараховуватися 7,5% річних — як плата за користування грошима. До 31 грудня 2016 року ставка буде на рівні 7,5%, з 1 січня 2017 року вона може бути переглянута.

Також міжнародний суд зобов'язав завод відшкодувати судові витрати компанії Ostchem — 670 тис. євро, та послуги арбітражу — 240 тис. євро.

Нагадаємо, Ostchem з 2012 року була єдиним постачальником газу на завод, а інші компанії Фірташа - з березня 2013 року, монопольними покупцями продукції заводу.

Борг утворився за контрактом з Ostchem на поставку газу від 20 січня 2013 року. Він сформувався в вересні-грудні 2013 року.

Саме в цей період "Газпром" знизив ціну газу для Ostchem з 430 до 265 доларів за тисячу кубометрів. Але для ОПЗ компанія Фірташа продовжувала продавати газ по 430 дол.

Пільговий газ закачувався структурами Фірташа в підземні сховища.

Економічна правда