Порошенко розповів, що буде з Коломойським у разі неповернення кредитів Приватбанку

Президент Петро Порошенко ініціював законопроект, яким передбачається відповідальність власників всіх банків за штучне доведення до банкрутства, або за виведення коштів і нанесення збитків державі або вкладникам.

Про це він заявив під час прес-конференції.

"У нас немає окремої відповідальності власників саме Приватбанку, незважаючи на те, що це є найбільший банк, який потребував найбільшої докапіталізації", - заявив президент.

Порошенко зазначив, що він ініціював законопроект, яким передбачається відповідальність власників всіх банків за штучне доведення до банкрутства, або за виведення коштів і нанесення збитків державі або вкладникам.

"І базуючись на цьому законодавстві, якщо власники банку не виконають ті зобов’язання, які на них накладає закон, власник банку новий – держава, в обличчі уряду і міністерства фінансів, буде застосовувати всі необхідні заходи", - зазначив він.

"Мені відомо що зараз є декілька звернень і до НАБУ і до прокуратури, для того щоб встановити винних і притягнути їх до відповідальності. Компромісу тут ніякого не буде", - заявив президент.

Нагадаємо, в своєму розслідуванні журналісти "Схем" повідомили, що перед націоналізацією з Приватбанку вивели 110 млрд гривень на фірми, які існували тільки на папері.

Нагадаємо, 21 грудня Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Новим головою правління банку став колишній міністр фінансів Олександр Шлапак.

Міністерство фінансів та Національний банк оцінили потребу капіталу Приватбанку в 148 млрд гривень.

Мінфін докапіталізував банк на 116,8 млрд гривень, з яких на 9,8 млрд гривень - у 2017 році.

В рамках оздоровлення Приватбанку НБУ монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Мінфіном для капіталізації банку, на суму 25,8 млрд гривень.

В січні 2017 року НБУ додатково монетизував ОВДП для Приватбанку на 1,4 млрд гривень.