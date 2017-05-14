Порошенко: я маю декілька кандидатів на посаду голови НБУ

Президент Петро Порошенко має кандидатів на посаду голови Національного банку України.

Про це Порошенко заявив під час прес-конференції.

"Як ви знаєте, відповідно до українського законодавства звільняти голову НБУ може лише Верховна Рада. І я глибоко переконаний, що це голосування має відбутися тоді, коли ми будемо мати кандидатуру, яка матиме підтримку Верховної Ради, пройде це голосування і найважливіший фінансовий регулятор країни буде знаходитись під новим керівництвом", - зазначив він.

За словами президента, він вже має декілька кандидатів на посаду голови НБУ.

"Я маю декілька кандидатів, але без того, щоб я їх не обговорив з представниками Верховної Ради, я вважаю буде не коректно оприлюднювати їх прізвища. Але я виходжу з критерію професіоналізму та патріотизму. Впевнений, що в Україні достатньо таких кандидатів", - заявив Порошенко.

Порошенко також подякував Валерії Гонтаревій за роботу по забезпеченню фінансової стабілізації української фінансово-банківської сфери, очищення банківської сфери від проблемних банків, та за наведення порядку в рефінансуванні.

"На сьогоднішній день залишок коштів на рефінансування залишається лише близько 14 млрд грн і більше 13 млрд грн сконцентрована вже у державному Приватбанку", - додав він.

Президент також відмітив збільшення золотовалютних резервів

"Ви пам’ятаєте, що у лютому золотовалютні резерви становили 5 мільярдів доларів, на сьогоднішній день, після зарахування 1,1 млрд доларів, які були конфісковані за рішенням суду, як наслідок розслідування ГПУ по команді попереднього президента, залишок золотовалютних резервів зараз більше 18 мільярдів доларів", - зазначив Порошенко.

"Я вважаю, що це цифра яскраво демонструє ті кардинальні зміни, які відбулися в банківсько-фінансовій сфері", - додав він.

Як повідомлялося, Гонтарева в зв'язку з поданою раніше заявою про відставку призначила з 11 травня виконуючим обов'язки голови центробанку свого першого заступника Якова Смолія.

За її словами, з 11 травня вона буде перебувати у відпустці і розраховує, що найближчим часом Верховна Рада за поданням глави держави розгляне питання про її відставку і призначення нового керівника Нацбанку.

Гонтарева - дев'ятий керівник Нацбанку України за всю історію його існування з 1991 року.

Згідно з Конституцією, главу НБУ призначає Верховна Рада за поданням президента терміном на сім років.