НБУ може отримати нового голову ще до літніх канікул Ради
Президент Петро Порошенко заявив, що новий голова Національного банку України може бути призначений ще до літніх канікул парламенту.
Про це Порошенко заявив під час прес-конференції у неділю.
"Я не виключаю, що це (голосування Ради за призначення нового голови НБУ – Ред.) може відбутися і до літніх парламентських канікул, щоб ми не чекали осені. Думаю, що ця новина вже може бути достатньою", - сказав він.
Раніше Порошенко заявив, що має декілька кандидатів на посаду голови Національного банку України.
"Я маю декілька кандидатів, але без того, щоб я їх не обговорив з представниками Верховної Ради, я вважаю буде не коректно оприлюднювати їх прізвища. Але я виходжу з критерію професіоналізму та патріотизму. Впевнений, що в Україні достатньо таких кандидатів", - сказав президент.
Як повідомлялося, Гонтарева в зв'язку з поданою раніше заявою про відставку призначила з 11 травня виконуючим обов'язки голови центробанку свого першого заступника Якова Смолія.
За її словами, з 11 травня вона буде перебувати у відпустці і розраховує, що найближчим часом Верховна Рада за поданням глави держави розгляне питання про її відставку і призначення нового керівника Нацбанку.
Гонтарева - дев'ятий керівник Нацбанку України за всю історію його існування з 1991 року.
Згідно з Конституцією, главу НБУ призначає Верховна Рада за поданням президента терміном на сім років.
Економічна правда
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