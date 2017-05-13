Нефьодов розповів, як депутати намагаються "вбити" ProZorro
До проекту закону про основні засади забезпечення кібербезпеки України внесені правки, які можуть "вбити" Систему публічних електронних закупівель ProZorro.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.
"В лютому депутат "Відродження" Віктор Бондар вже намагався вбити ProZorro через правки в законопроект Про довірчі послуги. Не пройшло", - написав Нефьодов.
За його словами, в суботу "точно ці ж правки (50, 51, 69, 81, 82, 92, 143) були знайдені вже схваленими до другого читання в законопроекті Про Кібербезпеку".
Нефьодов також пояснив, в чому полягає суть зазначених поправок: "Робиться законодавча коллізія - альтернативне визначення електронного майданчика ProZorro. На е-майданчики і іншу інфраструктуру закупівель поширюється визначення "критичної інфраструктури", тобто їх тепер контролюють силовики".
Крім цього, повідомляє заступник міністра, е-майданчик сам вирішує, чи треба забезпечення тендеру, в тому числі може вимагати його застрахувати.
"Ціни на послуги, в тому числі на це страхування, е-майданчик встановлює самостійно - (зараз вони регулюються Кабміном). Вишенка на тортик - ще й хмарні обчислення зачепили цим. Ну і все це під соусом безпеки, звісно", - підсумував Нефьодов.
Нагадаємо, проект закону про кібербезпеку у першому читанні Верховна Рада прийняла 20 вересня 2016 року.
Економічна правда
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