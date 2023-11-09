Безвихідне положення. У яких галузях бізнес не почав бойкот РФ?
До 24 лютого 2022 року півтори тисячі міжнародних компаній мали офіси в Росії. Там вони наймали робітників, сплачували податки, виробляли та продавали свої товари. За даними KSE Institute, їх річний обіг перевищував 300 млрд дол.
Після початку великої війни лише три сотні з них покинули російський ринок, ще приблизно стільки ж оголосили про такий намір, а решта – не визначилися чи вирішили залишитися і продовжують заробляти гроші в країні-агресорі.
Якщо узагальнити статистику, то залежно від галузі вона діаметрально протилежна. Наприклад, представники західної автомобільної індустрії масово покидають ринок РФ, поступаючись своєю часткою місцевим гравцям та китайським конкурентам. Серед фармацевтів зворотна ситуація: майже всі міжнародні гравці залишилися на російському ринку.
Залежно від галузі відрізняється і роль компаній. Наприклад, найбільші доходи генерують мережі роздрібної торгівлі та виробники споживчих товарів. Відповідно, вони сплачують найбільше податків, з яких фінансується війна проти України.
Ритейл та споживчі товари
У 2022 році дохід дочірніх компаній міжнародних мереж роздрібної торгівлі та виробників споживчих товарів у Росії сягнув 33 млрд дол. За доходом це найбільший сектор, представлений іноземним бізнесом. Деякі з перелічених компаній давно відомі і вже внесені в список спонсорів війни від Національного агентства із запобігання корупції: Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Metro. Примітно й те, що дочірні компанії вказаних міжнародних брендів у Росії у 2022 році наростили свій дохід порівняно з 2021 роком, адже розширювали свою діяльність завдяки виходу з РФ інших гравців цього ринку. Дохід іноземних автомобільних компаній у Росії у 2022 році становив 32 млрд дол. Ця сума включає продаж машин та надання сервісних послуг власникам раніше реалізованих автомобілів. Компанії, які згенерували половину цього доходу, або вийшли з російського ринку, або заявили про такі плани. Серед найбільших іноземних автовиробників, які покинули Росію, – французька Renault та німецька Volkswagen. Японська Toyota рік тому лише заявила про такий намір. Працюють в РФ корейські та китайські Hyundai, Chery і KIA. Після виходу з токсичного ринку західних брендів їх частку заповнили азійські. Chery, Geely і Great Wall стали трьома найбільшими китайськими автобрендами в РФ. Вони виготовили третину проданих у країні машин у першій половині року. Третій сектор за розміром доходів в РФ серед міжнародних фірм – алкоголь і тютюн. У 2022 році їх дочірні компанії реалізували товарів на понад 25 млрд дол. Понад половину цієї суми згенерували два тютюнові гіганти: Philip Morris (PMI) та Japan Tobacco International (JTI). Вони є і найбільшими платниками податків в російський бюджет серед міжнародних компаній. На противагу їм третій тютюновий гігант, British American Tobacco (BAT), на початку осені 2023 року закрив угоду з продажу своїх активів у Російській Федерації. Хоча компанії-виробники алкогольних напоїв у 2022 році генерували менші доходи, ідеться про мільярди доларів. Carlsberg у березні 2022 року заявила про вихід з РФ і продаж своїх активів, але зробити це не встигла: частки іноземців конфіскували росіяни. Її основний конкурент AB InBev не зупинив роботу в Росії. Міжнародні компанії широко представлені в харчовій галузі РФ та генерують чималий дохід. Більшість з них продовжують працювати в Росії. Серед ключових – Pepsi, Mars та Mondelez. Хоча Coca Cola ще у 2022 році вийшла з російського ринку, компанія Hellenic Bottling Company (Coca Cola HBC), у якій The Coca Cola Company володіє 23% акцій, про такі наміри не заявляла. Продуктові компанії прикриваються тим, що продають критично необхідні товари. PepsiCo заявляла, що зосередиться на виробництві молока, сиру, йогуртів, дитячого харчування та чипсів, а Nestlé "критичними" товарами вважає цукерки. До компаній у сфері електроніки належать технологічні гіганти на кшталт Samsung та Apple і виробники побутової техніки на зразок LG, Gorenje, Phillips. Попри заяви припинити постачання товарів в РФ, після чого остання легалізувала контрафакт на законодавчому рівні, Apple та Samsung продовжили підтримку своїх ІТ-продуктів у Росії, тож фактично продовжили працювати в країні-агресорі. Хоча серед виробників побутової техніки випадків повного виходу з Росії більше, їх робота в країні-агресорі не лише підтримує тероризм грішми, а й сприяє постачанню чипів, які росіяни потім використовують для виробництва зброї. Чи не найскладніша ситуація з виходом з РФ склалася у фармацевтичній галузі. Прикриваючись суспільним благом, чимало іноземних компаній заявили, що продовжать роботу в РФ. Фінансові результати 2022 року свідчать, що жодна з них не завершила вихід з Росії і лише кілька заявили про такий намір. Пояснення просте й цинічне: іноземні фармкомпанії отримали в РФ 16,2 млрд дол доходу. Енергетика – найважливіший сектор економіки Росії, половину її доходів забезпечують нафта і газ. Вихід енергетичних компаній був ключовим для того, аби ця галузь відчула тиск – нехай не одразу, проте в перспективі, коли обладнання почне виходити з ладу, а обслуговувати його не буде кому. Ще у 2022 році "велика четвірка" нафтосервісних компаній заявила про вихід з Росії або припинення інвестицій. Ці компанії займаються бурінням свердловин, їх ремонтом, дослідженнями, будівництвом інфраструктури. Однак завершили вихід з РФ лише дві з них – Baker Hughes та Halliburton. Schlumberger та Weatherford International продовжують працювати на "благо" путінського режиму. Недавно агентство AP з’ясувало, що у 2022 році троє з "великої четвірки" експортували до РФ технології. Влада США відреагувала: попросила компанії пояснити таку діяльність. Активи німецької Uniper Кремль націоналізував. Бренди люксового сегменту не генерують шалених доходів у Росії, проте слугують іміджевим маркером прийнятності роботи в країні-агресорі. З цих компаній вийшла з російського ринку лише Phillips-Van Heusen (PVH), відома брендами Tommy Hilfiger та Calvin Klein. Решта або працюють в РФ, або зупинили роботу і не завершили вихід. Конгломерат LVMH оголосив про вихід з РФ, проте його бренди Dior та Tiffany&Co далі заробляють в країні-агресорі.
Понад 1000 компаній вийшли з Росії, але не всі зупинили бізнес
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У 2022 році дохід дочірніх компаній міжнародних мереж роздрібної торгівлі та виробників споживчих товарів у Росії сягнув 33 млрд дол. За доходом це найбільший сектор, представлений іноземним бізнесом. Деякі з перелічених компаній давно відомі і вже внесені в список спонсорів війни від Національного агентства із запобігання корупції: Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Metro.
Примітно й те, що дочірні компанії вказаних міжнародних брендів у Росії у 2022 році наростили свій дохід порівняно з 2021 роком, адже розширювали свою діяльність завдяки виходу з РФ інших гравців цього ринку.
Дохід іноземних автомобільних компаній у Росії у 2022 році становив 32 млрд дол. Ця сума включає продаж машин та надання сервісних послуг власникам раніше реалізованих автомобілів. Компанії, які згенерували половину цього доходу, або вийшли з російського ринку, або заявили про такі плани.
Серед найбільших іноземних автовиробників, які покинули Росію, – французька Renault та німецька Volkswagen. Японська Toyota рік тому лише заявила про такий намір. Працюють в РФ корейські та китайські Hyundai, Chery і KIA.
Після виходу з токсичного ринку західних брендів їх частку заповнили азійські. Chery, Geely і Great Wall стали трьома найбільшими китайськими автобрендами в РФ. Вони виготовили третину проданих у країні машин у першій половині року.
Третій сектор за розміром доходів в РФ серед міжнародних фірм – алкоголь і тютюн. У 2022 році їх дочірні компанії реалізували товарів на понад 25 млрд дол.
Понад половину цієї суми згенерували два тютюнові гіганти: Philip Morris (PMI) та Japan Tobacco International (JTI). Вони є і найбільшими платниками податків в російський бюджет серед міжнародних компаній. На противагу їм третій тютюновий гігант, British American Tobacco (BAT), на початку осені 2023 року закрив угоду з продажу своїх активів у Російській Федерації.
Хоча компанії-виробники алкогольних напоїв у 2022 році генерували менші доходи, ідеться про мільярди доларів. Carlsberg у березні 2022 року заявила про вихід з РФ і продаж своїх активів, але зробити це не встигла: частки іноземців конфіскували росіяни. Її основний конкурент AB InBev не зупинив роботу в Росії.
Міжнародні компанії широко представлені в харчовій галузі РФ та генерують чималий дохід. Більшість з них продовжують працювати в Росії. Серед ключових – Pepsi, Mars та Mondelez. Хоча Coca Cola ще у 2022 році вийшла з російського ринку, компанія Hellenic Bottling Company (Coca Cola HBC), у якій The Coca Cola Company володіє 23% акцій, про такі наміри не заявляла.
Продуктові компанії прикриваються тим, що продають критично необхідні товари. PepsiCo заявляла, що зосередиться на виробництві молока, сиру, йогуртів, дитячого харчування та чипсів, а Nestlé "критичними" товарами вважає цукерки.
До компаній у сфері електроніки належать технологічні гіганти на кшталт Samsung та Apple і виробники побутової техніки на зразок LG, Gorenje, Phillips.
Попри заяви припинити постачання товарів в РФ, після чого остання легалізувала контрафакт на законодавчому рівні, Apple та Samsung продовжили підтримку своїх ІТ-продуктів у Росії, тож фактично продовжили працювати в країні-агресорі.
Хоча серед виробників побутової техніки випадків повного виходу з Росії більше, їх робота в країні-агресорі не лише підтримує тероризм грішми, а й сприяє постачанню чипів, які росіяни потім використовують для виробництва зброї.
Чи не найскладніша ситуація з виходом з РФ склалася у фармацевтичній галузі. Прикриваючись суспільним благом, чимало іноземних компаній заявили, що продовжать роботу в РФ. Фінансові результати 2022 року свідчать, що жодна з них не завершила вихід з Росії і лише кілька заявили про такий намір. Пояснення просте й цинічне: іноземні фармкомпанії отримали в РФ 16,2 млрд дол доходу.
Енергетика – найважливіший сектор економіки Росії, половину її доходів забезпечують нафта і газ. Вихід енергетичних компаній був ключовим для того, аби ця галузь відчула тиск – нехай не одразу, проте в перспективі, коли обладнання почне виходити з ладу, а обслуговувати його не буде кому.
Ще у 2022 році "велика четвірка" нафтосервісних компаній заявила про вихід з Росії або припинення інвестицій. Ці компанії займаються бурінням свердловин, їх ремонтом, дослідженнями, будівництвом інфраструктури. Однак завершили вихід з РФ лише дві з них – Baker Hughes та Halliburton. Schlumberger та Weatherford International продовжують працювати на "благо" путінського режиму.
Недавно агентство AP з’ясувало, що у 2022 році троє з "великої четвірки" експортували до РФ технології. Влада США відреагувала: попросила компанії пояснити таку діяльність. Активи німецької Uniper Кремль націоналізував.
Бренди люксового сегменту не генерують шалених доходів у Росії, проте слугують іміджевим маркером прийнятності роботи в країні-агресорі.
З цих компаній вийшла з російського ринку лише Phillips-Van Heusen (PVH), відома брендами Tommy Hilfiger та Calvin Klein. Решта або працюють в РФ, або зупинили роботу і не завершили вихід. Конгломерат LVMH оголосив про вихід з РФ, проте його бренди Dior та Tiffany&Co далі заробляють в країні-агресорі.