Бельгійське пиво на службі Росії. Чому виробник "Чернігівського" не йде з країни-агресора

Якщо придивитися до великих міжнародних компаній, які так чи інакше реагували на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, можна переконатися, що турецький бізнес це питання турбує найменше.

Навіть деякі китайські компанії переглянули свої плани щодо російського ринку, а от турецькі корпорації непохитні. Росію вони не полишають і змінювати свою позицію не планують. Як, зрештою, і турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, який не планує визначатися, на чиєму він боці.

Приємний виняток – співпраця України з турецькою військовою компанією Baykar, яка відмовляється продавати Росії свої безпілотники і раніше заявляла про плани виробляти в Україні безпілотні винищувачі.

За даними Єльської школи менеджменту, яка відстежує поведінку понад тисячі міжнародних компаній на російських ринках, усі турецькі компанії перебувають у її "червоному списку". Тобто продовжують діяльність у Росії без обмежень.

Більш того, навіть спільні підприємства західноєвропейських і турецьких корпорацій не йдуть з РФ. Зокрема – пивний холдинг AB InBev Efes, яким володіють бельгійська Anheuser-Busch InBev і турецька Anadolu Efes.

Бельгійці ще в квітні обіцяли продати частку в спільному підприємстві турецьким партнерам і піти з Росії, але, на відміну від своїх європейських колег, поки не запустили процес виходу з російського ринку. Навпаки, у цей час спільне підприємство бельгійців і турків нарощує потужності в РФ.

Попри негативну реакцію в Бельгії та за її межами, компанія локалізувала в сімох російських містах виробництво пива Leffe та інших брендів, що належать AB InBev. Схоже, бельгійці опанували "османську дипломатію".

AB InBev Efes була створена в березні 2018 року після злиття бельгійської Anheuser-Busch InBev і турецької Anadolu Efes в Україні та Росії. Об'єднання відбулося в рівних частках. Рада директорів компанії складається з представників обох компаній у рівному співвідношенні.

Штаб-квартира AB InBev Efes розташована в Москві. Раніше в бельгійській AB InBev заявляли, що не мають контрольної частки в спільному підприємстві і не консолідують його фінансові результати.

Мережа об'єднаної компанії включає 11 пивзаводів і три солодові комплекси в Росії, а також три пивзаводи в Україні. В українських підрозділах броварень, розташованих у Миколаєві, Чернігові та Харкові, працюють 1 800 людей.

Українські заводи закриті з 24 лютого, російські працюють у звичайному режимі.

Заводами в українських містах до злиття володів бельгійський концерн. Турецькій компанії належав пивоварний завод у Донецьку, який зараз перебуває на непідконтрольній території. На сайті компанії вказано, що вона втратила контроль над цими потужностями 1 лютого 2017 року.

Портфель брендів представлений глобальними торговими марками Bud, Corona Extra та Stella Artois, міжнародними Hoegaarden, Leffe, Beck's, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller, локальними "Чернігівське", "Рогань", "Янтар" та "Жигулівське". Також InBev Efes виробляє сидр та квас.

За даними Anadolu Efes, спільна турецько-бельгійська компанія посідає перше місце за часткою ринку в Росії (30%) і друге – в Україні (28%). У доходах концерну, який продає пиво, солод і безалкогольні напої в Європі, Центральній Азії та на Близькому Сході, частка українського підрозділу становить 5%.

Anadolu Efes, як і решта турецьких корпорацій, нейтрально говорять про події в Україні. "Я глибоко засмучений усім, що відбувається в Україні. Сподіваюся, що якомога швидше буде знайдена спільна основа для діалогу і відновлення порядку та миру", – заявив генеральний директор Anadolu Efes Джана Чаки.

За його словами, компанія є основним джерелом роботи для тисяч росіян та українців і джерелом доходу для тисяч клієнтів та фермерів у цих країнах.

Бельгійські партнери теж підбирають слова, щоб не засмутити російських клієнтів, і уникають слова "війна". В одному з останніх звітів велику війну в Україні AB InBev називає "конфліктом між Росією та Україною".

В одній з перших заяв бельгійський концерн наголосив, що платитиме зарплати і допомагатиме співробітниками InBev Efes у Росії та Україні. Разом з тим, AB InBev оголосила про бажання залишити російський ринок. Зокрема, бельгійська корпорація відмовилася від усіх фінансових вигод з російського підрозділу.

У звітності за перший квартал 2022 року компанія повідомила про списання з балансу негрошових активів на 1,1 млрд дол, отриманих від спільної діяльності.

Також AB InBev звернулася з вимогою до турецьких партнерів про зупинення ліцензії на виробництво та продаж бренду BUD у Росії. У квітні бельгійці остаточно заявили, що продають свою частку в російському підрозділі.

Це підтвердила і турецька сторона.

"Ми почали активні переговори з нашим партнером AB InBev щодо продажу неконтрольованої частки AB InBev у спільному підприємстві Anadolu Efes. Прохання AB InBev про призупинення виробництва і продажу Bud у Росії також буде частиною угоди", – наголосив гендиректор Anadolu Efes Джан Чака.

Навесні представники обох компаній наголошували, що обговорення продажу частки бельгійців "перебуває на дуже ранній стадії". ЕП уточнила в українського офісу спільної компанії, чи не просунулися перемовини і чи готується угода.

"Тривають активні дискусії між сторонами щодо продажу неконтрольної частки AB InBev у спільному підприємстві AB InBev Efes її партнеру, турецькій пивоварній компанії Anadolu Efes", – повідомив виконувач обов'язків генерального директора "AB InBev Efes Україна" Денис Хренов.

Однак перед цим сталася ще одна непомічена непересічна подія. У той час, коли багато західних компаній закривали в Росії свої магазини і фабрики, спільна турецько-бельгійська компанія розширювала там свою діяльність.

У серпні на сімох російських заводах почалося виробництво продукції під брендами Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde та Brune, які належать бельгійцям. Тепер напої під цими всесвітньовідомими брендами розливають на заводах компанії в Ульяновську, Калузі, Омську, Волзькому, Саранську, Клині та Іванові.

"Рішення про локалізацію було прийнято у зв'язку з логістичними складнощами, які повсюди спостерігаються на ринку, з метою забезпечення безперебійності комерційних процесів та доступності продукції", – пояснили в компанії.

Ця новина викликала резонанс у Бельгії, обурювалися і місцеві політики.

Видання Politico.eu писало, що бельгійська компанія почала стикатися з бойкотом. Воно процитувало дружину українського експрезидента Катерину Ющенко, яка дорікнула у Twitter західноєвропейцям: "Читають іншим лекції про корупцію, коли самі обирають гроші над мораллю. Бойкотуйте пиво #Leffe".

