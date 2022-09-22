Бельгійське пиво на службі Росії. Чому виробник "Чернігівського" не йде з країни-агресора

Якщо придивитися до великих міжнародних компаній, які так чи інакше реагували на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, можна переконатися, що турецький бізнес це питання турбує найменше.

Навіть деякі китайські компанії переглянули свої плани щодо російського ринку, а от турецькі корпорації непохитні. Росію вони не полишають і змінювати свою позицію не планують. Як, зрештою, і турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, який не планує визначатися, на чиєму він боці.

Приємний виняток – співпраця України з турецькою військовою компанією Baykar, яка відмовляється продавати Росії свої безпілотники і раніше заявляла про плани виробляти в Україні безпілотні винищувачі.

За даними Єльської школи менеджменту, яка відстежує поведінку понад тисячі міжнародних компаній на російських ринках, усі турецькі компанії перебувають у її "червоному списку". Тобто продовжують діяльність у Росії без обмежень.

Більш того, навіть спільні підприємства західноєвропейських і турецьких корпорацій не йдуть з РФ. Зокрема – пивний холдинг AB InBev Efes, яким володіють бельгійська Anheuser-Busch InBev і турецька Anadolu Efes.

Бельгійці ще в квітні обіцяли продати частку в спільному підприємстві турецьким партнерам і піти з Росії, але, на відміну від своїх європейських колег, поки не запустили процес виходу з російського ринку. Навпаки, у цей час спільне підприємство бельгійців і турків нарощує потужності в РФ.

Попри негативну реакцію в Бельгії та за її межами, компанія локалізувала в сімох російських містах виробництво пива Leffe та інших брендів, що належать AB InBev. Схоже, бельгійці опанували "османську дипломатію".

Що треба знати про турецько-бельгійський концерн

AB InBev Efes була створена в березні 2018 року після злиття бельгійської Anheuser-Busch InBev і турецької Anadolu Efes в Україні та Росії. Об'єднання відбулося в рівних частках. Рада директорів компанії складається з представників обох компаній у рівному співвідношенні.

Штаб-квартира AB InBev Efes розташована в Москві. Раніше в бельгійській AB InBev заявляли, що не мають контрольної частки в спільному підприємстві і не консолідують його фінансові результати.

Мережа об'єднаної компанії включає 11 пивзаводів і три солодові комплекси в Росії, а також три пивзаводи в Україні. В українських підрозділах броварень, розташованих у Миколаєві, Чернігові та Харкові, працюють 1 800 людей.

Українські заводи закриті з 24 лютого, російські працюють у звичайному режимі.

Заводами в українських містах до злиття володів бельгійський концерн. Турецькій компанії належав пивоварний завод у Донецьку, який зараз перебуває на непідконтрольній території. На сайті компанії вказано, що вона втратила контроль над цими потужностями 1 лютого 2017 року.

Портфель брендів представлений глобальними торговими марками Bud, Corona Extra та Stella Artois, міжнародними Hoegaarden, Leffe, Beck's, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller, локальними "Чернігівське", "Рогань", "Янтар" та "Жигулівське". Також InBev Efes виробляє сидр та квас.

За даними Anadolu Efes, спільна турецько-бельгійська компанія посідає перше місце за часткою ринку в Росії (30%) і друге – в Україні (28%). У доходах концерну, який продає пиво, солод і безалкогольні напої в Європі, Центральній Азії та на Близькому Сході, частка українського підрозділу становить 5%.

Глибоко засмучені, але не війною

Anadolu Efes, як і решта турецьких корпорацій, нейтрально говорять про події в Україні. "Я глибоко засмучений усім, що відбувається в Україні. Сподіваюся, що якомога швидше буде знайдена спільна основа для діалогу і відновлення порядку та миру", – заявив генеральний директор Anadolu Efes Джана Чаки.

За його словами, компанія є основним джерелом роботи для тисяч росіян та українців і джерелом доходу для тисяч клієнтів та фермерів у цих країнах.

Бельгійські партнери теж підбирають слова, щоб не засмутити російських клієнтів, і уникають слова "війна". В одному з останніх звітів велику війну в Україні AB InBev називає "конфліктом між Росією та Україною".

В одній з перших заяв бельгійський концерн наголосив, що платитиме зарплати і допомагатиме співробітниками InBev Efes у Росії та Україні. Разом з тим, AB InBev оголосила про бажання залишити російський ринок. Зокрема, бельгійська корпорація відмовилася від усіх фінансових вигод з російського підрозділу.

У звітності за перший квартал 2022 року компанія повідомила про списання з балансу негрошових активів на 1,1 млрд дол, отриманих від спільної діяльності.

Також AB InBev звернулася з вимогою до турецьких партнерів про зупинення ліцензії на виробництво та продаж бренду BUD у Росії. У квітні бельгійці остаточно заявили, що продають свою частку в російському підрозділі.

Це підтвердила і турецька сторона.

"Ми почали активні переговори з нашим партнером AB InBev щодо продажу неконтрольованої частки AB InBev у спільному підприємстві Anadolu Efes. Прохання AB InBev про призупинення виробництва і продажу Bud у Росії також буде частиною угоди", – наголосив гендиректор Anadolu Efes Джан Чака.

Як відреагували інші пивовари на агресію Росії Carlsberg Group, яка має вісім пивоварень і 8 400 співробітників в РФ, у березні оголосила про вихід з російського ринку. Продаж завершать протягом року з моменту оголошення про вихід, повідомили в компанії. Російський "Комерсант" писав, що бізнес може купити AB InBev Efes. Через вихід з ринку РФ компанія в першому півріччі втратила 1,3 млрд євро. Нідерландська пивоварна корпорація Heineken N.V. оголосила про вихід з Росії в той же день, що і данці. Перед цим Heineken припинила нові інвестиції та експорт до Росії, рекламу бренду, виробництво та продаж продукції. Нідерландці заявили, що планують досягти угоди про продаж активів до кінця 2022 року. У компанії обіцяють виплачувати зарплати 1 800 співробітникам в РФ до кінця 2022 року. Корпорація нарахувала збитків на 400 млн євро. Чеські виробники Plzensky Prazdroj (бренди Pilsner Urquell, Gambrinus), Budejovicky Budvar, Staropramen та Bernard припинили постачання продукції в Росію.

Поставили на Росію?

Навесні представники обох компаній наголошували, що обговорення продажу частки бельгійців "перебуває на дуже ранній стадії". ЕП уточнила в українського офісу спільної компанії, чи не просунулися перемовини і чи готується угода.

"Тривають активні дискусії між сторонами щодо продажу неконтрольної частки AB InBev у спільному підприємстві AB InBev Efes її партнеру, турецькій пивоварній компанії Anadolu Efes", – повідомив виконувач обов'язків генерального директора "AB InBev Efes Україна" Денис Хренов.

Однак перед цим сталася ще одна непомічена непересічна подія. У той час, коли багато західних компаній закривали в Росії свої магазини і фабрики, спільна турецько-бельгійська компанія розширювала там свою діяльність.

У серпні на сімох російських заводах почалося виробництво продукції під брендами Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde та Brune, які належать бельгійцям. Тепер напої під цими всесвітньовідомими брендами розливають на заводах компанії в Ульяновську, Калузі, Омську, Волзькому, Саранську, Клині та Іванові.

"Рішення про локалізацію було прийнято у зв'язку з логістичними складнощами, які повсюди спостерігаються на ринку, з метою забезпечення безперебійності комерційних процесів та доступності продукції", – пояснили в компанії.

Ця новина викликала резонанс у Бельгії, обурювалися і місцеві політики.

Видання Politico.eu писало, що бельгійська компанія почала стикатися з бойкотом. Воно процитувало дружину українського експрезидента Катерину Ющенко, яка дорікнула у Twitter західноєвропейцям: "Читають іншим лекції про корупцію, коли самі обирають гроші над мораллю. Бойкотуйте пиво #Leffe".

Oh @abinbev not a good look supporting genocide. How Western Europeans like to lecture others about corruption when they themselves choose money over morals. Boycott #Leffe beer. https://t.co/bnKT55Hkvm — Kateryna Yushchenko 🌻 🇺🇦(@KatyaYushchenko) August 15, 2022

Заяви корпорації про продаж бізнесу в РФ залишаються заявами. Правда, Хренов каже, що виробництво продуктів під деякими брендами таки зупинили.

"Призупинення дії ліцензії на продаж певних брендів є частиною поточних обговорень угоди з Anadolu Efes. Поки тривають переговори, виробництво Leffe у Росії призупинене", – повідомив він "Економічній правді".

Що з українськими активами та робітниками

Не зупиняючи діяльність в РФ, турецько-бельгійський концерн намагається реабілітуватися перед українськими робітниками та клієнтами. AB InBev Efes 24 лютого зупинила роботу пивоварень у Чернігові, Харкові та Миколаєві. Незабаром, запевняють у компанії, відновиться виробництво в Чернігові.

"Ми працюємо над якнайшвидшим відновленням броварні і її запуском. До війни на ній працювали 288 співробітників, як і зараз", – наголосив Хренов.

За його словами, безпекова ситуація в Харкові і Миколаєві не дозволяє провести детальну експертизу, оцінити збитки і почати ремонт. До війни на броварні в Миколаєві працювали 206 осіб, у Харкові – 315 осіб.

Менеджер запевнив, що "за час агресії Росії проти України" компанія не скоротила ні персонал, ні зарплати. Вона евакуювала працівників та їх родини в безпечні регіони України, у Чехію, Бельгію та Німеччину, де в компанії є офіси.

Компанія також почала випускати пиво "Чернігівське" із спеціальним дизайном на підтримку українців. Ця лімітована партія була зварена на броварнях у Німеччині, Бельгії та Великій Британії. Варили його ів США та Колумбії. AB InBev гарантувала від цієї ініціативи щонайменше 5 млн дол.