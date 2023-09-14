British American Tobacco закрила угоду з продажу бізнесу в РФ і Білорусі

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Тютюновий гігант British American Tobacco (BAT) офіційно оголосила про завершення продажу російського та білоруського бізнесу.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Продаж було здійснено відповідно до місцевого та міжнародного законодавства після отримання всіх необхідних дозволів", - заявили в BAT.

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Напередодні British American Tobacco (BAT) заявив, що уклав угоду про продаж своїх російського та білоруського бізнесів.

Покупцем є консорціум на чолі з членами керівництва BAT в Росії, який після завершення угоди буде повністю володіти обома підприємствами. Після завершення угоди ці підприємства тепер будуть відомі як ITMS Group.

До портфеля BAT входять бренди сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, а також марки пристроїв для нагрівання тютюну glo і стіки neo.

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Економічна правда