РФ вийшла на перше місце у світі за імпортом автомобілів із Китаю – Bloomberg

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За перші 5 місяців 2023 року китайські автовиробники експортували до Росії більше автомобілів, ніж будь-де, заповнивши порожнечу, яку залишили світові виробники, що пішли з ринку РФ через її вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg із посиланням на оприлюднені у вівторок митні дані Китайської асоціації автовиробників

Китай експортував близько 287 тис готових автомобілів до Росії з січня по травень, що майже вдвічі більше, ніж наступна за обсягами експорту і торішня лідируюча країна призначення - Мексика, яка отримала 159 тис втомобілів. Третьою після РФ і Мексики йде Бельгія (120 тис авто).

За весь 2022 рік Китай експортував до Росії близько 162 тис автомобілів.

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Chery, Geely і Great Wall є трьома найбільшими китайськими брендами в Росії, на які припадає третина продажів нових автомобілів у першій половині цього року.

Серед популярних моделей - спортивні позашляховики, такі як Tiggo 7 Pro від Chery, Coolray від Geely і серія Haval від Great Wall, пише агентство.

Bloomberg нагадує, що Україна внесла Geely і Great Wall до списку спонсорів війни, до якого вносять компанії, що продовжують вести бізнес у Росії.

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Найбільші світові автовиробники, такі як Toyota і Volkswagen, а також різні компанії - від Apple до McDonald's - вийшли з Росії після запровадження економічних санкцій після вторгнення РФ в Україну, яке розпочалося в лютому минулого року.

Економічна правда