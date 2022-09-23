Toyota припиняє виробництво у РФ, але з ринку не йде – ЗМІ

Японський автовиробник Toyota припиняє виробництво в Росії - завод компанії в Шушарах (Петербург) пропрацював 15 років.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників газети, автоконцерн так і не зміг налагодити постачання комплектуючих до РФ.

"Тепер майданчик буде законсервований і згодом, можливо, проданий, але випуск Toyota на ньому не відновиться. Буде оптимізовано й московський офіс концерну: його співробітникам та штату заводу запропонують підвищені компенсації - від 12 окладів", - кажуть джерела.

При цьому компанія не йде з РФ.

Останні місяці - з початку березня - завод автоконцерну в Шушарах перебував у простої через логістичні труднощі після початку повномасштабної війни в Україні. Нинішнє рішення пов'язане з неможливістю відновити ритмічні постачання, зазначають співрозмовники.

Імпорт автомобілів бренду в РФ припинено.

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На майданчику в Петербурзі випускалися моделі Camry та RAV4. Потужності було розраховано на випуск 100 тис автомобілів на рік.

"Для власників автомобілів Toyota і Lexus нічого не зміниться: компанія продовжить надавати післяпродажне обслуговування. Крім того, це рішення не торкається роботи дилерської мережі", - пише видання з посиланням на джерела.

Економічна правда