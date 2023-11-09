Безысходное положение. В каких отраслях бизнес не начал бойкот РФ?

До 24 лютого 2022 року півтори тисячі міжнародних компаній мали офіси в Росії. Там вони наймали робітників, сплачували податки, виробляли та продавали свої товари. За даними KSE Institute, їх річний обіг перевищував 300 млрд дол.

Після початку великої війни лише три сотні з них покинули російський ринок, ще приблизно стільки ж оголосили про такий намір, а решта – не визначилися чи вирішили залишитися і продовжують заробляти гроші в країні-агресорі.

Якщо узагальнити статистику, то залежно від галузі вона діаметрально протилежна. Наприклад, представники західної автомобільної індустрії масово покидають ринок РФ, поступаючись своєю часткою місцевим гравцям та китайським конкурентам. Серед фармацевтів зворотна ситуація: майже всі міжнародні гравці залишилися на російському ринку.

Залежно від галузі відрізняється і роль компаній. Наприклад, найбільші доходи генерують мережі роздрібної торгівлі та виробники споживчих товарів. Відповідно, вони сплачують найбільше податків, з яких фінансується війна проти України.

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Ритейл та споживчі товари