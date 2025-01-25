власть
Депутаты приняли скандальный закон о совершенствовании администрирования налогов — №1210. Что в нем не устраивает предпринимателей?(укр)
мир
Климат в фокусе, Трамп с "предвыборной речью", глава МВФ с "крахом рынков", мертвый капитализм, цифровой налог и казус Украины с Deutsche Bahn. Чем запомнился экономический форум в Давосе. (укр)
расследование
Безопасно ли работать на коксохимических предприятиях Ахметова в Украине и США? Почему через три месяца после проверки Гоструда взорвался Днепровский коксохимический завод? И почему Конгресс США изучает договоры и переписку представителей компании олигарха и Управления по охране труда? (укр)
технологии
В Украине появилось в продаже растительное мясо американского стартапа Beyond Meat, которое по вкусу не отличается от настоящей говядины. Что это за продукт и почему он в десять раз дороже говядины.
инфокарты
Що треба знати про оклади, премії, винагороди та структуру зарплат урядовців і топменеджерів державних підприємств. ЕП зробила детальний аналіз, звернувшись до профільних фахівців і законів.
экология
Страны ЕС тратят на защиту окружающей среды 2% ВВП. В бюджете Украины на соответствующие цели предполагается в десять раз меньше, но и эти средства расходуются не очень эффективно.(укр)