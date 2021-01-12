Доступное жилье для молодежи: программу продлили до 2023 года

Правительство своим решением продлило действие Государственной программы обеспечения молодежи жильем до 2023 года.

Об этом сообщает Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству.

Администрирование программы молодежного жилищного кредитования осуществляет Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству.

"Решение правительства создает законодательную основу для обеспечения собственным жильем молодых семей по всей стране на значительно более выгодных условиях, чем те, что предлагают банковские учреждения. Следующим шагом к достижению этой цели должно стать финансирование молодежной жилищной программы в рамках, предусмотренных бюджетными запросами Госмолодёжжилья", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что проблема обеспечения молодежи жильем остается одной из самых актуальных для Украины, её нерешенность является одной из причин миграции украинской молодежи за границу.

По данным Госстата, на квартирном учете в местных органах власти находятся свыше 657 тыс. граждан, из них более 68 тыс. - молодежь. Кроме того, по состоянию на 1 июля 2020 года в открытых реестрах Госмолодёжжилья зарегистрировано 7513 заявлений граждан для участия в Государственной программе обеспечения молодежи жильем на 2013-2020 годы.

По данным Госмолодёжжилья, в течение 2013-2020 годов (по состоянию на 1 июля 2020 года) в соответствии с Государственной программой обеспечения молодежи жильем на 2013-2020 годы было профинансировано 1,1 млрд грн, в том числе из государственного бюджета - 317,6 млн грн, из местных бюджетов - 693 млн грн.

За счет этих средств выдано 2237 льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья.

В то же время в Госмолодёжжилье заметили, что в 2015-2020 годах расходов на жилищное кредитование молодежи из общего фонда государственного бюджета Украины предусмотрено не было. Финансирование программы осуществлялось за счет средств местных бюджетов и специального фонда госбюджета (уставного капитала Госмолодёжжилья).

"Социальный запрос на такое кредитование значительный. Большая потребность определяет необходимость как продления срока действия Программы, так и возобновления её финансирования из государственного бюджета", - заметили в учреждении.

По словам председателя правления Госмолодёжжилья Сергея Комнатного, "при условии надлежащего финансирования жилищного кредитования молодежи будут сделаны важные шаги к сохранению демографического потенциала нашей страны, развитию национальной строительной отрасли и связанных отраслей экономики, созданию дополнительных рабочих мест в строительной и смежных отраслях, увеличению налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты".

Экономическая правда