Тарифи на електроенергію до кінця опалювального сезону не зміняться

Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю, 24 березня, продовжив спеціальний період з пільговими цінами на електроенергію (ПСО).

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль та представник уряду в ВРУ Тарас Мельничук у Telegram.

Механізм ПСО діятиме до 30 квітня цього року. Таким чином ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться незмінною.

Ціна електричної енергії для населення до 30 квітня 2023-го року залишиться незмінною - 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год на місяць та 1,68 грн/кВт-год – понад 250 кВт-год на місяць.

Нагадуємо:

Восени дію спецзобов'язань, термін яких спливав 30 жовтня 2022 року із забезпеченням чинних тарифів на електроенергію для населення продовжили до кінця березня 2023 року.