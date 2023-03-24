Всі розділи
Укр / Рус

Тарифи на електроенергію до кінця опалювального сезону не зміняться

П'ятниця, 24 березня 2023, 18:57 - Анастасія Жарикова

Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю, 24 березня, продовжив спеціальний період з пільговими цінами на електроенергію (ПСО).

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль та представник уряду в ВРУ Тарас Мельничук у Telegram.

Механізм ПСО діятиме до 30 квітня цього року. Таким чином ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться незмінною.

Ціна електричної енергії для населення до 30 квітня 2023-го року залишиться незмінною - 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год на місяць та 1,68 грн/кВт-год – понад 250 кВт-год на місяць.

Нагадуємо:

Восени дію спецзобов'язань, термін яких спливав 30 жовтня 2022 року із забезпеченням чинних тарифів на електроенергію для населення продовжили до кінця березня 2023 року.

електроенергія Кабмін тариф
Матеріали за темою
Прямі втрати від атак РФ на електростанції наближаються до 6 мільярдів – ДТЕК 22 березня 2023, 12:58
Споживання електроенергії зменшилось через потепління, в одній області є обмеження – "Укренерго" 22 березня 2023, 11:35
Молдовська компанія Energocom вперше продала електроенергію Україні 21 березня 2023, 18:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті