Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Кабмін затвердив підвищення з 1 червня тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.

Про це ЕП повідомило джерело в уряді.

За словами джерела, міністр енергетики Герман Галущенко у терміновому порядку вніс постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення - її схвалили.

Раніше повідомлялось, що Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін.

В Україні наразі діють три тарифи: два "соціальні" для населення та один ринковий для бізнесу.

Побутові споживачі, які використовують на місяць менше 250 кВт-год, платять 1,44 грн за кВт-год, хто більше – 1,68 грн за кВт-год.

Ціна для юридичних осіб, яка включає вартість електроенергії, ПДВ, тариф на розподіл, передавання, диспетчеризацію та постачання, перевищує 6 грн за кВт-год.



Раніше в своїй статті ЕП розповідала про причини, які підштовхнули владу на непопулярний крок та підвищити тарифи для населення.



Протягом декількох місяців обговорювались різні сценарії перегляду тарифу, але у підсумку ухвалили рішення про підвищення до 2,64 грн за кВт-год.



Економічна правда