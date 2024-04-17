lifecell в шаге от продажи французскому миллиардеру Ксавье Ньелю: подробности крупнейшего соглашения времен большой войны

16 квітня Київський апеляційний суд скасував арешт 19,8% акцій мобільного оператора lifecell та 100% його дочірньої платіжної системи Paycell. Це рішення суду фактично дало "зелене світло" для завершення однієї з найбільших угод на українському ринку за останні роки.

Наприкінці 2023 року стало відомо, що турецький телеком-гігант Turkcell планує продати за 525 млн дол свої українські активи, зокрема, компанію lifecell із 9,1 мільйонами абонентів, оператора веж мобільного звʼязку UkrTower та мережі кол-центрів Global Bilgi.

Угода з придбання lifecell має стати фінальним актом у стратегії обʼєднання трьох компаній "Датагруп", Volia та lifecell. Ще у 2021 році "Датагруп" поглинула телеком-провайдера Volia, однак з купівлею мобільного оператора виникли проблеми.

У жовтні минулого року Шевченківський районний суд Києва арештував корпоративні права lifecell через наявність у структурі власності Turkcell підсанкційних російських бізнесменів Михаїла Фрідмана та Пьотра Авена. Через це питання закриття угоди та потенційних інвестицій у 1,5 млрд дол повисло у повітрі.

Реклама:

Тепер, коли апеляційний суд зняв арешт, французький мільярдер Ксав’є Ньєлю спільно з партнерами з інвестиційної компанії Horizon Capital і провайдера "Датагруп-Volia" ще на крок наблизились до поглинання lifecell.

Останнє слово ще має сказати Антимонопольний комітет (АМКУ), який у березні виявив підстави для заборони купівлі мобільного оператора. Оскільки інформація про те, чи зняли арешт з третього активу Turkcell – компанії UkrTower поки невідома, остаточне завершення процесу залишається під питанням.

Торік, разом із lifecell було арештовано й частку в мобільному операторі "Київстар". За останні пів року саме останній був головним активом, частку якого влада збиралася конфіскувати. Хоч сторони захистку й наголошують, що контексти арешту часток lifecell та "Київстар" відрізняються, але тепер для останнього зʼявився реальний прецедент на свою користь.

Прихід Ньєля на український ринок

Ідея обʼєднати "Датагруп", Volia та lifecell виникла у 2017 році. Тоді Михайло Шелемба, ще генеральний директор "Датагруп", яка займалась побудовою мережі фіксованого звʼязку для великого бізнесу, спільно зі своїми новими власниками – інвестиційною компанією Horizon Capital, почали розробляти стратегію створення оператора, який би надавав послуги з доступу, як до фіксованого, так і до мобільного інтернету.

Її реалізація дозволила б об'єднаній компанії стати більш конкурентною на ринку телекомунікацій, оскільки тоді можливостей для залучення нових клієнтів значно побільшало б. Це розуміють і інші гравці цього ринку.

Так мобільний оператор Vodafone у 2021 році поглинув провайдера Vega Ріната Ахметова, а в серпні 2023-го придбав інтернет-провайдера "Фрінет". Для мобільних операторів така стратегія розвитку пояснюється просто: щоб не будувати мережу фіксованого інтернету самостійно, простіше придбати вже діючий бізнес.

У 2021 році "Датагруп" закрила угоду з придбання провайдера послуг платного телебачення та кабельного швидкісного інтернет-доступу групи компаній Volia. З того часу "Датагруп-Volia" на 96,13% належить фонду Horizon Capital, а 3,87% – CEO компанії Михайлу Шелембі.

Михайло Шелемба Фото "Датагруп-Volia"

Коли два із трьох пазлів були об'єднані, постало питання купівлі найдорожчого активну – lifecell. "У червні 2021 року, коли ми об'єднали Volia та "Датагруп", – наступний крок був очевидний. У серпні ми зустрілися з Turkcell і сказали, що в нас є об'єднаний фіксований актив, але не вистачає мобільного", – розповідав в інтервʼю NV Шелемба.

За його словами, турецькі власники lifecell підтвердили готовність продати оператора, тому залишалось тільки знайти стратегічного партнера. Ним став французький мільярдер Ксав'є Ньєль.

"Ньєль виявив інтерес до цієї угоди через тиждень після зустрічі з Михайлом Шелембою та мною в Парижі в грудні 2021 року. Ми хотіли організувати цю зустріч з моменту придбання Volia", – розповідає засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital Олена Кошарна.

Французький мільярдер Ксав'є Ньєль (в центрі) швидко ухвалив рішення про купівлю українського оператора lifecell Фото gettyimages.com

Ньєль та NJJ Capital – його інвестиційний холдинг, були зацікавлені у проведенні due diligence та оцінки цієї інвестиційної можливості за умови, що Horizon Capital залишиться міноритарним акціонером у ролі локального партнера. Україна – новий ринок для NJJ Capital.

Зрештою фінальним актом заходу інвестиційного холдингу на український ринок має стати купівля телекомунікаційної компанії вже об'єднаної "Датагруп-Volia" та lifecell з повʼязаними активами.

Наприкінці 2023 року Turkcell підписала договір про передачу 100% часток, а також усіх прав і боргів ТОВ "Лайфселл" (TM lifecell), а також компанію з аутсорсингу контакт-центрів ТОВ "Глобал Білгі" та провайдера послуг з оренди вишок ТОВ "Укртауер" французькій NJJ Capital.

Хто такий Ксавʼє Ньєль

Вибір французького мільярдера як партнера в побудові нової телекомунікаційної компанії стався не випадково, адже Ньєль в телеком-бізнесі як риба у воді. Свій шлях у цій індустрії він почав у далекому 1995 році, інвестувавши у першого інтернет-провайдера Франції World-NET.

На сьогодні він володіє італійським телекомунікаційним гігантом Iliad, материнською компанією Free, яка є однією з найбільших у Франції постачальників інтернет-послуг. Також до його портфеля належить Monaco Telecom і швейцарський оператор Salt, польський Play та частки у люксембурзькому Millicom (20%) і британському Vodafone (5%).

"У Франції та за її межами Ксав’є Ньєль відомий сміливим та інноваційним підходом до телекомунікаційного бізнесу, фактично створивши з нуля Free – наразі третього за розміром оператора у Франції з часткою ринку близько 17%", – розповідає Кошарна.

За даними Forbes, статки Ньєля оцінюють у 9,8 млрд дол. В Вreakingviews підрахували, що зараз він володіє активами на 33 млрд дол. Однак його фінансові досягнення можна вважати тільки частиною успіху.

У рідній Франції Ньєль має значний політичний вплив. Як зазначає Reuters мільярдер є регулярним відвідувачем Єлисейського палацу. Ньєля також заведено вважати другом президента Франції Еммануеля Макрона.

Річ у тім, що цивільною дружиною Ньєля є Дельфіна Арно, донька бізнесмена Бернара Арно, який володіє компанією LVMH, і є найбагатшою людиною світу. Саме з Дельфіною перша леді франції Бріжит Макрон підтримує дружні відносини.

Ксав’є Ньєль та Дельфіна Арно Фото gettyimages.com

Крім телекомбізнесу Ньєль також володіє кількома медіа, очолюючи медіа-групи Groupe Le Monde, яка публікує газету Le Monde. Він також володіє журналами lʼObs і Téléram. У 2020 році Ньєль додав до свого портфеля Groupe Nice-Matin та газету про перегони на конях Paris-Turf.

Стратегія французів на українському ринку

Перш за все після поглинання "Датагруп-Volia" та lifecell планується обʼєднати всі активи в одну структуру – DVL Telecom, назва якої містить перші літери трьох компанії.

У новій компанії партнери Ньєля, Шелемба та Horizon Capital матимуть долі як партнери, які купують два українські активи. Конкретні пропорції часток не розкриваються. Шелемба має стати CEO в DVL Telecom.

У випадку швидкого закриття угоди вже цього року планується залучити значні інвестиції в розвиток компанії в Україні. За словами Шелемби успішна реалізація угоди може принести в країну щонайменше 1,5 млрд дол інвестицій, які включатимуть вартість lifecell (525 млн дол, які отримають турки) і "Датагруп-Volia" (суму угоди не розголошують) та інвестиції в розвиток.

Перевагами злиття є взаємна інтеграція клієнтських баз, оптимізація витрат та бізнес-процесів. На кінець 2023 року абонентська база lifecell збільшилась до 9,9 мільйона активних користувачів. Крім того, торік оператор отримав прибуток у розмірі 2,57 млрд грн.

Одним з чинників привабливості українського телеком-ринку є розвинута інфраструктура. До прикладу, коли у 2020 році оператори отримували ліцензії на стандарти LTE для частот 900 МГц, кожен з них мав покрити 90% населення мінімальною швидкістю 2 Мбіт/с, яка зазвичай дозволяє користуватися більшістю інтернет-сервісів.

"Український ринок цікавий зростаючим рівнем проникнення інтернету та використання мобільних даних. Маючи значну експертизу у цьому сегменті, пан Ньєль бачить суттєвий потенціал в об'єднанні двох провідних гравців телекомунікаційного ринку та запровадженні високоякісного продукту потрійної пропозиції для користувачів в Україні", – пояснює Кошарна.

Не менш важливим є і той факт, що вітчизняні оператори, у порівнянні з європейськими, можуть надавати якісні послуги за відносно низьку абонплату.

Тінь Фрідмана та подальша доля угоди

Якби не велика війна ця угода все відбулась би без зайвих проблем. Проте повномасштабне вторгнення росіян, запустило процес подальшого пошуку та конфіскації в Україні часток кремлівських олігархів.

19 жовтня 2022 року президент ввів у дію рішення РНБО про накладення санкцій на понад 250 бізнесменів, понад 1,5 тис компаній та 4 тисячі пропагандистів. У список потрапив і Фрідман. Здавалося, що після цього доля його активів, зокрема частки в мобільних операторах "Київстар" та lifecell визначена, проте, як і в історії із "Сенс банком", не все так однозначно.

Річ у тім, що "Київстар" та lifecell належать публічним компаніям, а їхня націоналізація може мати негативний вплив на інвестиційну привабливість країни.

Зрештою у жовтні 2023 року Шевченківський районний суд Києва арештував активи Фрідмана. Серед них – "Київстар" та lifecell. Згідно з матеріалами справи, компанія LetterOne Фрідмана, Авена й Андрія Косогова володіє 19,8% Turkcell через IMTIS Holdings S.A.R.L.

Суд уточнив рішення про арешт акцій мобільних операторів "Київстар" і lifecell, який тепер стосується лише часток, що контролюються російськими олігархами. Тобто, йдеться лише про 19,8% в lifecell та 47,85% – в "Київстар".

Крім того, у березні 2024 року АМКУ виявив підстави для заборони на придбання DVL Telecom, що входить до французької групи NJJ, контролю над групою "Лайфселл". Але надав дозвіл на придбання компанії "Датагруп-Volia".

Історія з частками Фрідмана далі арешту так нікуди й не дійшла. Ба більше, за словами співрозмовника в Офісі президента, питання lifecell взагалі не обговорювали і не виокремлювали в окремий випадок. Першим шлях спецконфіскації мав пройти "Київстар", а за його прикладом – lifecell. Однак рішення щодо найбільшого мобільного оператора країни досі "лежить на столі президента".

В угоді з купівлею lifecell влада також розглядала варіант зі спецконфіскацією частки корпоративних прав на користь України і продажу їх французькому інвесторові. Але останнього такі умови не влаштовують, оскільки NJJ Capital планує угоду тільки з Turkcell. Шелемба переконує, що навіть без спецконфіскації Фрідман не отримає жодного цента від угоди з продажу lifecell.

Наразі в угоді між Turkcell та NJJ Capital є два ключові пункти. Перший – отримання дозволу від АМКУ, і другий – скасування арешту на корпоративні права активів Turkcell в Україні, зокрема, UkrTower та lifecell.

В суді 16 квітня сторона lifecell переконувала, що Turkcell опосередковано належить фонду добробуту Турецької Республіки і не має стосунку до "Альфа-Груп" Фрідмана. Більше того Turkcell запевнив, що російський олігарх не отримає нічого від угоди з NJJ Capital.

У lifecell переконуються, що арешт корпоративних прав є помилкою, адже IMTIS H, яка є дочірньою компанією LetterOne, де Фрідман, Авен та Косогов є акціонерами, не має жодного вплину на операційну діяльність Turkcell. ЇЇ діяльність як власника міноритарної частки зводиться до затвердження звітів.

В результаті суд ухвалив рішення про скасування арешту 100% акцій ТОВ "Пейсел" та 19,8% ТОВ "Лайфселл". Однак досі залишається невідомою доля UkrTower. Через те, що суддя тихо оголошував рішення його не зрозуміли ні слухачі, ні сторони процесу.

Остаточна доля UkrTower буде відомою 23 квітня, коли суд опублікує своє рішення у письмовому вигляді. У випадку, якщо арешт UkrTower залишиться в силі, завершити угоду буде неможливо. Проте представники мобільного оператора переконані, що рішення буде таким аналогічним, як і по lifecell.