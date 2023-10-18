Суд скасував арешт акцій Київстару і lifecell, крім часток російських олігархів

Шевченківський районний суд Києва змінив рішення про арешт акцій мобільних операторів Київстар і lifecell, який тепер стосується лише часток, що контролюються російськими олігархами.

Про це повідомляють у судовому реєстрі, передає Liga.net.

Відповідно до рішення суду за 4 жовтня був накладений арешт на арешт на корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ "Лайфселл" та

99,99% статутного капіталу ПрАТ "Київстар".

Проте через кілька днів з Офісу генпрокурора до суду звернулися ще раз, заявивши про описку в рішенні.

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"Виявилось, що потрібно було накласти арешт тільки на 19,8% статутного капіталу lifecell та 47,85% статутного капіталу Київстару, тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із LetterOne", – пояснює видання.

Зазначається, що суд задовольнив прохання прокурора і виправив описку. В іншій частині судове рішення залишилося без змін.

Нагадаємо:

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Раніше повідомлялось, що суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, які входять до оточення президента РФ Владіміра Путіна та фінансують російську агресію.

Серед арештованих судом активів, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, окрім "Київстар", є ще один мобільний оператор – lifecell.