У 2023 році прибуток lifecell зріс у понад 2,5 раза

getty images

Дохід мобільного оператора lifecell за 2023 рік зріс на 24,4% 11,7 млрд грн, прибуток компанії досяг 2,5 млрд грн порівняно з 972,3 млн грн роком раніше.

Про це йдеться у звіті lifecell.

Зазначається, що річний дохід від звичайної діяльності третього за величиною мобільного оператора збільшився на 24,4% — до 11,7 млрд грн, що пояснюється зростанням середньомісячного доходу на одного користувача (ARPU) та збільшенням споживання дата-послуг.

Крім того, скоригований показник EBITDA lifecell зріс на 25% – до понад 6,8 млрд грн проти 5,44 млрд грн минулого року. В четвертому кварталі минулого року скоригована EBITDA виросла на 22,2% до 1,84 млрд грн.

Реклама:

lifecell у 2023 році lifecell зафіксував прибуток у розмірі 2,57 млрд грн, у четвертому кварталі прибуток зріс на 116,5%. Також за минулий рік активний ARPU зріс на 21,2%, досягнувши рівня 110,9 грн.

Додається, що абонентська база lifecell також збільшилась, досягнувши 9,9 млн активних користувачів на кінець року.

Нагадаємо:

Реклама:

Угода з продажу lifecell, ймовірно, буде закрита до вересня 2024 року. Продаж відбудеться лише тоді, коли держава стягне у свою користь пакет акцій компанії, що опосередковано належить підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману та його партнерам.

Антимонопольний комітет виявив підстави для заборони на придбання DVL Telecom, що входить до французької групи NJJ, контролю над групою "Лайфселл".

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку оштрафувала мобільний оператор "Лайфселл" на 10,45 мільйона гривень за невиконання вимог щодо блекаутів.