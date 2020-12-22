"Датагруп" купує 100% акцій оператора Volia

Оператор фіксованого зв'язку та цифрових послуг "Датагруп" досягла домовленості про придбання 100% акцій провайдера телекомунікаційних та контент-послуг Volia (раніше "Воля Кабель").

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Зазначається, що угода підлягає офіційному затвердженню з боку регуляторних органів. Сума угоди не розголошується.

Повідомляється також, що "Датагруп" досягла домовленості про придбання за повної підтримки фонду EEGF II Horizon Capital

Фонд є єдиним фінансовим інвестором "Датагруп" (частка - 96,13%) разом із гендиректором компанії Михайлом Шелембою (частка - 3,87%).

За словами засновника та виконавчого директора Horizon Capital Олени Кошарної, злиття двох компаній, які працюють на різних сегментах ринку, допоможе залучити додаткові інвестиції для модернізації мережі і розширення оптоволоконної інфраструктури.

"Злиття компаній "Датагруп" і Volia дозволить нам створити операційну синергію, інвестувати в модернізацію наших мереж, продовжувати надавати високоякісні послуги нашим клієнтам і відкриє більше можливостей для наших співробітників.

Кожна компанія обслуговує різні сегменти ринку: "Датагруп" є лідером B2B-сегменту, тільки 15% доходів якої приносить B2C, тоді як Volia - лідер в сегменті B2C, що отримує менше 5% своїх доходів від B2B-клієнтів. Після інтеграції об'єднаний бізнес буде генерувати понад 130 мільйонів доларів виручки і 50 мільйонів доларів EBITDA, з одним з найнижчих коефіцієнтів заборгованості серед великих телекомунікаційних компаній в регіоні Центральної та Східної Європи", - заявив гендиректор і акціонер "Датагруп" Михайло Шелемба.

Економічна правда