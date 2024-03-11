АМКУ виявив підстави для заборони купівлі lifecell французькою DVL Telecom

Антимонопольний комітет виявив підстави для заборони на придбання DVL Telecom, що входить до французької групи NJJ, контролю над групою "Лайфселл".

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

У відомстві вважають, що необхідно перевірити відносини контролю самої lifecell і материнської компанії Turkcell з особою, до якої рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

"Під час розгляду заяв щодо набуття компанією DVL Telecom контролю над групою "Лайфселл" виникла необхідність перевірки відносин контролю учасників концентрації, зокрема групи "Лайфселл" та групи Turkcell, з особою, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) рішенням Ради національної безпеки і оборони України", - повідомила пресслужба АМКУ в понеділок.

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Також у антимонопольному відомстві зазначили, що, розглянувши заяви про набуття контролю компанією DVL Telecom над ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" і ТОВ "Укртауер" (група lifecell), АМКУ виявив підстави для заборони зазначених концентрацій.

"Враховуючи те, що концентрації у вигляді набуття компанією DVL Telecom контролю над ТОВ "Лайфселл, ТОВ "Укртауер" та ТОВ "Глобал Білгі" становлять єдину транзакцію та відбуватимуться відповідно до одного договору купівлі-продажу, окремий дозвіл на набуття компанією DVL Telecom контролю над ТОВ "Глобал Білгі" також не може бути наданий комітетом", - зазначає АМКУ.

Тому 7 березня 2024 року комітет знову розпочав розгляд справ про концентрацію у вигляді набуття компанією DVL Telecom контролю над ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер".

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Також було розпочато розгляд справи про узгоджені дії, які безпосередньо пов'язані зі здійсненням цих концентрацій.

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 7 березня надав дозвіл DVL Telecom французького мільярдера Ксав'є Ньєля на придбання українського національного оператора фіксованого зв'язку та цифрових послуг компанії "Датагруп-Volia".