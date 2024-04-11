Угода з купівлі "Датагруп-Volia" і lifecell принесе в Україну 1,5 мільярда доларів інвестицій

Угода з купівлі французьким мільярдером Ксавʼє Ньєлем провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia" і оператора lifecell принесе в країну 1,5 млрд доларів інвестицій.

Про це в інтервʼю Forbes сказав CEO "Датагруп-Volia" Михайло Шелемба, який очолить об'єднану компанію.

"16 квітня вирішується доля 1,5 млрд доларів інвестицій, в які входять сума угоди та інвестиційні зобов’язання на п’ять років", – сказав Шелемба.

16 квітня суд розглядатиме апеляцію материнської компанії lifecell – Turkcell – про знаття арешту 20% корпоративних прав оператора. Їх арештували у жовтні 2023-го через наявність у структурі власності підсанкційних російських бізнесменів.

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Нагадаємо:

lifecell оскаржить рішення суду щодо заморожування частки Фрідмана (19% акцій) у компанії.

Компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксав’є Ніеля, планує об'єднати Датагруп-Volia та Lifecell, покупка яких планується, в одну компанію.

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) 7 березня надав дозвіл DVL Telecom французького мільярдера Ксав'є Ньєля на придбання українського національного оператора фіксованого зв'язку та цифрових послуг компанії "Датагруп-Volia".

Повідомлялось, що NJJ Capital, яка раніше заявила про купівлю в Україні підрозділів компанії Turkcell - ТОВ "Лайфселл", купує активи національного оператора фіксованого зв'язку та цифрових послуг компанії "Датагруп-Volia".