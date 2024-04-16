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Суд скасував арешт 19,8% акцій Lifecell

Вівторок, 16 квітня 2024, 18:30 - Ігор Пилипів

Апеляційний суд Києва скасував арешт частки у 19,8% акцій компанії Lifecell та 100% акцій Paycell, що відкриває шлях до завершенн угоди із NJJ Holding.

Про це відомо з рішення суду, передає кореспондент ЕП.

З 16 квітня апеляційний суд Києва скасував арешт 19,8% корпоративних прав компанії Lifecell та 100% компанії Paycell.

"Арешт корпоративних прав Lifecell і Paycell скасовано.

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Зняття арешту дає власнику на свій розсуд розпоряджатися своїм майном", - повідомив представник Turkcell максим Шевердін

Нагадаємо:

У жовтні 2023 року Шевченківський районний суд Києва арештував активи підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана. Серед них – мобільний оператор lifecell.

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Згідно з матеріалами справи, компанія LetterОne Михайла Фрідмана, Петра Авена й Андрія Косогова володіє 19,8% Turkcell через IMTIS Holdings S.A.R.L. 

Водночас вже за кілька днів суд уточнив рішення про арешт акцій мобільних операторів Київстар і lifecell, який тепер стосується лише часток, що контролюються російськими олігархами. Тобто, йдеться лише про 19,8%, а не про весь статутний капітал.

У березні 2024 року Антимонопольний комітет виявив підстави для заборони на придбання DVL Telecom, що входить до французької групи NJJ, контролю над групою "Лайфселл".

Згодом повідомлялося, що угода з продажу lifecell, ймовірно, буде закрита до вересня 2024 року. Продаж відбудеться лише тоді, коли держава стягне у свою користь пакет акцій компанії, що опосередковано належить підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману та його партнерам.

У квітні lifecell оскаржив рішення суду щодо заморожування частки Фрідмана (19% акцій) у компанії.

lifecell суд
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