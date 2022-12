11 невероятных технологических разработок: чем удивил человечество 2022 год

Рік, що минає, подивував людство технологічними новинками, які стрімко втілюються в новітні девайси, транспортні засоби, медичне обладнання, побутові речі. Одним з провідних трендів 2022 року стали розробки екологічних альтернатив для викопних вуглеводнів як пального.

В енергетичній галузі відбувся справжній прорив: дослідники Ліверморської національної лабораторії (Каліфорнія) повідомили про проведення контрольованої термоядерної реакції, під час якої виділена енергія вперше перевищила колосальні енергетичні витрати на проведення експерименту.

У лабораторному реакторі на мить відтворилися процеси, що живлять Сонце та інші зірки. Це означає, що фізики значно просунулися в напрямку створення майже невичерпного та безпечного джерела енергії.

Глобальні майданчики показу технологічних новинок – Consumer Electronics Show у Лас-Вегасі і Global Space&Tech Convention у Сінгапурі – презентували сотні приголомшливих інновацій: від індустрії розваг та кібербезпеки до космічних винаходів. ЕП зібрала інформацію про найяскравіші з них.

Паралельна реальність в аеропорту Детройта

На табло рейсів великих аеропортів одночасно відображаються дані про десятки рейсів, і розшукати потрібну інформацію буває непросто.

Цю проблему розв'язали в аеропорту американського міста Детройта, який щороку приймає понад 23 млн пасажирів. Там створили технологію, здатну відображати на табло інформацію, призначену для конкретних мандрівників.

Аби скористатися новинкою, треба зайти в спеціальну зону перегляду і відсканувати свій посадковий талон. Десятки мерехтливих рядків на табло зникнуть, натомість з'явиться інформація, що цікавить конкретного мандрівника.

Послугою одночасно можуть скористатися кількасот людей. Секрет у тому, що кожен піксель інформаційного табло може випромінювати світло у 18 тис напрямків, тому кожен пасажир бачитиме тільки персоналізовані дані.

Поки що бета-версія дисплея паралельної реальності працює лише для пасажирів авіакомпанії Delta, але розробники планують поширити інновацію на інших перевізників. Скоро інформаційні табло з персональним контентом з'являться на стадіонах, у торгових та розважальних центрах.

Найшвидший електричний човен

У 2022 році у Швеції завершили тестування найшвидшого у світі пасажирського катера Candela P12 на підводних крилах з електричними двигунами. Невдовзі судно курсуватиме від причалів у центрі Стокгольма до віддалених приміських регіонів, скорочуючи час подорожі удвічі порівняно з поїздкою на автобусі.

Крім того, електричний човен не створює шкідливих викидів і споживає на 80% менше енергії, ніж традиційні кораблі з двигунами внутрішнього згоряння.

Оскільки корпус порома ковзає над поверхнею моря, спираючись на підводні крила, він не утворює кільватерної хвилі, що руйнує береги каналів. Тому для Candela P12 зняті швидкісні обмеження, і катер наче летить над водою зі швидкістю 60 км за год. У своїй категорії це світовий рекордсмен.

Светр невидимості та пальто, що обходить камери спостереження

Учені Мерілендського університету тестували штучний інтелект з детектором, що розпізнає людей. Вони виявили цікавий ефект: комп'ютерний зір "не побачив" фрагмент візерунка на пуловері, у який був одягнутий один студент.

Заінтриговані вчені створили принт з таким же малюнком, нанесли зображення на светр і скерували на нього стандартну камеру охоронного спостереження.

Штучний інтелект провалив тест – не зміг виявити "порушника". Один із дослідників жартівливо висловився щодо розробки колег: "Малюнок на светрі такий огидний, що навіть машина не бажає його бачити".

Алгоритм, який тестували вчені, не надсучасний, хоча й використовується в камерах спостереження супермаркетів, кафе та заправок. Однак поліцейські програми розпізнають обличчя навіть під медичними масками, аналізуючи тисячі деталей, локалізовані в маленькі прямокутники.

Саме таким програмам вуличних відеокамер кинули виклик аспіранти університету китайського міста Уханя. Вони створили пальто InvisDefense, здатне обдурити найсучасніші камери спостереження.

На перший погляд, це пальто в стилі Military нічим не відрізняється від верхнього одягу з камуфляжним малюнком. Проте воно особливе: камуфляж здатен ввести штучний інтелект в оману і приховати людську фігуру від телекамер, перетворюючи власника пальто на ледь помітну примару.

Удень камуфляжні принти уникають виявлення камерами, що працюють в діапазоні видимого світла. Уночі, коли працюють інфрачервоні тепловізійні датчики камер, вшиті нагрівачі випромінюють тепло різної температури. Штучний інтелект не сприймає і не відображає такий тепловий візерунок.

Автори "свитки-невидимки" отримали першу премію на конкурсі з кібербезпеки, влаштованому китайським технологічним гігантом Huawei.

Ноутбук-конструктор від Dell

Світовий лідер з розробки комп'ютерного обладнання Dell представив концепт 14-дюймового модульного ноутбука Luna, складеного з одинадцяти основних частин у стилі популярних конструкторів Lego.

За потреби користувач може розібрати гаджет за пів хвилини без інструментів: усі функціональні блоки закріплені в корпусі пружними затискачами.

Конструктори пояснюють, що заміна будь-якого модуля не потребує кваліфікації майстра. Нескладний ремонт триватиме кілька хвилин, процедура доступна і школярам, і літнім людям. У цьому й полягає концепція творців пристрою.

Убивця дронів

Чи не з перших днів великої війни над полями боїв та в небі мирних міст загули ворожі безпілотники. Вони використовуються для розвідки військових позицій, наведення ракет на об'єкти інфраструктури, руйнівних бомбардувань.

У серпні США оголосили про відправку в Україну новітніх високотехнологічних протиповітряних комплексів Vampire, призначених для боротьби з дронами.

Vampire створила американська компанія L3Harris Technologies. Це модульний ракетний комплекс з власною станцією пошуку та виявлення цілей, пересувною базою управління й автономним блоком живлення. Політ високоточних ракет з лазерним наведенням може дистанційно коригувати оператор.

Висота ураження цілі – до 5 км. Ракети можна скерувати і на наземну ворожу техніку, позбавлену броньового захисту, наприклад, бензовози або тягачі.

Обладнання постачається в компактних контейнерах і встановлюється на пікап або кузов вантажівки. Комплекс відзначений престижною американською премією Best of What's New ("Найкраще з нового") у номінації "Оборона".

Безпілотний гелікоптер Сікорського

Влітку на авіабазі Форт-Кемпбелл у штаті Кентуккі два льотчики вийшли з гвинтокрила S-70 Black Hawk і пішли пити каву. Вони з цікавістю спостерігали, як безпілотний вертоліт запустив двигуни, піднявся в повітря і зник у хмарах.

За пів години гелікоптер повернувся. Це був вирішальний тест, що завершив програму випробувань S-70 без екіпажу перед запуском у серійне виробництво.

Завдяки передовому програмному забезпеченню нова машина від компанії Sikorsky Aircraft здатна літати в умовах складного гірського рельєфу, маневрувати серед міської забудови, обходячи перешкоди навіть у тумані.

Цей вертоліт може виконувати і військові, і цивільні місії. З корисним вантажем 2 400 кг він розвиває швидкість до 611 км за год. За необхідності кабіну можуть зайняти пілоти, перебравши на себе управління гелікоптером.

Майбутнє за кіборгами

Каліфорнійська стартап-компанія Neuralink, одним із засновників якої є Ілон Маск, оголосила, що навесні зможе імплантувати в мозок людини пристрій, здатний забезпечити функціонування інтерфейсу "мозок-комп'ютер" (BCI).

Завдяки йому паралізовані пацієнти силою думки зможуть користуватися комп'ютером, спілкуватися з навколишнім світом за допомогою текстових повідомлень, відображених на дисплеї, розважитися комп'ютерною грою.

Крихітний чип BCI з мініатюрним акумулятором поєднується з певними ділянками кори мозку павутинням з понад тисячу електродів діаметром кілька мікронів. Для його імплантації створили спеціального робота-хірурга.

Маск запевняє, що невдовзі така операція стане рядовою амбулаторною процедурою. На його думку, технологія Neuralink допоможе лікувати наслідки інсультів і тяжкі захворювання мозку. Головна ж мета проєкту – вдосконалення людини, яка отримає доступ до прямого спілкування з штучним інтелектом.

Летюче таксі

З часів автомобільної революції Генрі Форда минуло понад століття. Схоже, настав час для чергового прориву у сфері індивідуальних транспортних засобів.

Нині погляди водіїв спрямовані не на шосе, а в небо. Провідний японський виробник дронів SkyDrive у співробітництві з концерном Suzuki завершує останні тестування комерційної моделі двомісного летючого таксі SD-05.

Цей електричний мультикоптер з дванадцятьма гвинтами розвиває швидкість 100 км за год і здатний перенести пасажирів у будь-який район Токіо за 10 хв. Поїздки за кермом авто в заторах на вулицях мегаполіса тривають годинами.

Розробники аеротаксі отримали сертифікат міністерства транспорту Японії і приступають до серійного виробництва гвинтокрилої машини. Легкий SD-05 може вертикально стартувати і приземлятися на майданчики, облаштовані на дахах будинків або на спеціально збудовані естакади з ліфтами.

Зграя таких машин обслуговуватиме відвідувачів виставки в місті Осаці.

Океани питної води

Кілька років тому Всесвітня організація охорони здоров'я та інші гуманітарні структури ООН вдарили на сполох. Вони констатували кричущий факт: лише двоє з трьох людей на Землі мають доступ до чистої питної води.

Оскільки на планеті живуть 8 млрд осіб, кількість спраглих вражає. Між тим, узбережжя багатьох країн, що потерпають від посухи, омивають океани, але технології опріснення морської води потребують багато енергії.

У рамках масштабного проєкту HelioWater інженери та дизайнери французької компанії Marine Tech розробили просту технологію і створили обладнання для видобутку питної води з океану без підключення до зовнішніх джерел енергії.

Кулеподібні агрегати, що стоять на тропічному березі океану, нагадують НЛО прибульців з невідомої планети. Кожен автономний модуль використовує лише природну сонячну енергію і не потребує додаткових джерел живлення.

Солона морська вода надходить до розжареної сонцем верхньої півкулі прозорої сфери. Там волога нагрівається і парує, створюючи дистильований конденсат, що стікає донизу. Додаткову енергію виробляє сонячна панель.

Очищена волога збирається в окремому контейнері, а решта повертається в океан. Здобута питна вода збагачується корисними мінералами. За день кожен модуль здатний виробити до десяти літрів прісної води.

Надтонкі сонячні батареї

Учені Массачусетського технологічного університету створили еластичні сонячні батареї, які перетворюють будь-яку поверхню на генератор електрики.

Важкі і крихкі сонячні батареї зі скла відходять у минуле. Тепер джерелом сонячної електроенергії можуть стати вітрила яхт, намети туристів, фюзеляжі дронів. Підзарядити телефон невдовзі можна буде і від пляжної парасолі.

Розробники пропонують наносити майже невагомий шар сонячних батарей навіть на одяг. Куртки чи плащі, ламіновані новою тканиною, вироблятимуть тепло і живитимуть світлові елементи для безпечного переходу вулиць.

Дизайн девайсів у стилі Гауді

Дизайн сучасних девайсів тяжіє до функціонального мінімалізму, а кольорова гама гаджетів обмежена переважно білими, сірими та сріблястими тонами.

На початку минулого століття Генрі Форд сформулював комерційну логіку масового виробництва у відомій сентенції: "Автівка може бути будь-якого кольору за умови, що вона чорна". Піонер масового випуску авто виходив з того, що єдиний колір кузовів здешевлює виробництво.

Австралійський дизайнер і художник Маркус Бірн пропонує власний погляд на естетику речей. Він використовує штучний інтелект у поєднанні з графічними комп'ютерними програмами для створення яскравих образів побутової техніки.

Схоже, його надихнула спадщина іспанського архітектора Антоніо Гауді, який створив чимало вражаючих модернових споруд у стилі неоготики. В оформленні звичайного тостера або пилососа можна побачити натяк на архітектурні елементи башт собору Святого сімейства в Барселоні.

Ці стильні предмети здатні перетворити кухню на справжню художню галерею, але що з ними робити, якщо електропраска чи фен безнадійно вийдуть з ладу?