Американские фермеры получили право самостоятельно ремонтировать технику John Deere

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Американские фермеры договорились с производителем тракторов John Deere о предоставлении им права самостоятельно ремонтировать свою технику.

Об этом сообщает BBC.

Так, американская федерация фермерских бюро (AFBF) и Deere & Co. подписали меморандум о взаимопонимании (MOU) в воскресенье 8 января.

Отмечается, что ранее фермерам разрешалось использовать только авторизованные запчасти и сервисные центры, а не более дешевые варианты самостоятельного ремонта.

По словам президента AFBF Зиппи Дюваля, договор должен решить давнюю проблему фермеров и владельцев ранчо, когда речь идет о доступе к инструментам, информации и ресурсам, защищая при этом права интеллектуальной собственности John Deere и обеспечивая безопасность оборудования.

Добавляется, что отныне владельцам оборудования и независимым техническим специалистам не будет разрешено "разглашать коммерческую тайну" или "обходить функции безопасности или контроля выбросов или регулировать уровни мощности сельскохозяйственного оборудования".

Deere and Co. является одним из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники. Группы потребителей в течение многих лет призывают компании позволить своим клиентам ремонтировать все - от смартфонов до тракторов.

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