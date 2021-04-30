Ароматний бізнес. Як заробляти на каві

За даними Pro Consulting, кожен українець в середньому споживає 3 кг меленої кави на рік. Це близько 375 чашок, з яких 100 випиваються на вулиці.

Як зазначають автори дослідження, Україна показує один з найвищих темпів росту споживання натуральної зернової кави серед країн Європи. Причому зростання спостерігається в сегменті споживання кави поза домом, а вибір споживачів дедалі більше зміщується в бік натуральної зернової кави.

Усе це робить кавовий бізнес доволі привабливим. Зазвичай поріг входу на цей ринок залежить від формату кав'ярні та місця розташування, тож розпочати таку справу можна навіть з бюджетом 3 тис дол.

ЕП поспілкувалася з власниками кав'ярень різного формату і спробувала розібратися, як і скільки заробляють у кавовому бізнесі.

Формат Coffee to go

Мінікав'ярня, у якій продають напій з собою, є хорошим варіантом для інвестицій у великому місті для тих, хто має небагато грошей і хороші організаторські здібності. Адже шукати місце для закладу, підбирати асортимент, обладнання та персонал доведеться самостійно.

Найдорожчим обладнанням є професійна еспресомашина високого тиску та кавомолка, які коштують понад 1 200 дол та 500 дол відповідно. Ціни на кавомашини преміум-класу коливаються в діапазоні 3-17 тис дол, але у невеликих кав'ярнях їх зазвичай не використовують.

Утім, навіть на недорогому обладнанні на початку роботи можна зекономити. Як правило, власники невеликих кав'ярень беруть обладнання в оренду. Вартість оренди комплекту (кавомолка та кавоварка) становить 1-2 тис грн на місяць.

Власник мережі мінікав'ярень "КаваБулки" Анзор Абуладзе займається кавовим бізнесом уже понад п'ять років. За цей час йому довелося змінити кілька місць для кав'ярень, доки не знайшов найбільш оптимальні.

"Якщо ви впевнені в довгостроковій перспективі, то обладнання краще купувати. Упевнені інвестори із значною фінансовою подушкою купують. Якщо хочете почати з малим ресурсом – орендуйте", – ділиться він досвідом.

Аби повністю облаштувати одну мінікав'ярню, навіть беручи обладнання в оренду, потрібно близько 3 тис дол. Основні стартові витрати – оренда приміщення, меблі, обладнання та розхідні матеріали.

Зазвичай для мінікав'ярень орендують кіоски або до 10 кв м у приміщенні. Місце розташування кав'ярні відіграє найбільшу роль у цій справі. Мінікав'ярня – це бізнес, який швидко окуповується за наявності великого потоку людей.

За словами Абуладзе, два однакові за дизайном і меню заклади в одному районі, але на різних вулицях можуть мати кардинально різний дохід. Найбільш прибутковими є заклади неподалік виходу з метро.

Однак у таких місцях висока вартість оренди: за один квадратний метр орендодавці просять 3-5 тис грн за місяць. Приміщення в підземному переході на виході з метро, де працює одна з кав'ярень Абуладзе, коштує 15 тис грн.

Менший потік людей – менша вартість оренди. Так, за приміщення площею 10 кв м на зупинці громадського транспорту доведеться платити 8-10 тис грн.

Кав'ярня "КаваБулки" на ринку уже 5 років джерело: facebook-cторінка КаваБулки

Для кав'ярень такого формату характерна сезонність. Влітку каву купують найменше: у місті стає менше студентів та офісних працівників.

Щоб вкладення в цей бізнес окупилися за шість-сім місяців, потрібно продавати близько 200 порцій кави на день. Тобто при середній вартості чашки кави 25 грн щоденний оборот не повинен бути меншим 5 тис грн.

Зарплата баристи зазвичай залежить від виручки і становить близько 15 тис грн. Приблизно таку ж суму щомісяця отримує власник кав'ярні. Це і є чистий дохід цього бізнесу. Збільшує прибуток продаж випічки та морозива.

Кава в закладі

Формат, де відвідувачі п'ють каву в закладі, обійдеться втричі дорожче, ніж мінікав'ярня. Найбільша позиція витрат – вартість оренди та облаштування приміщення. Середня ціна чашки кави в таких закладах – 35 грн.

"Мало в кого є власне приміщення. Середня ціна оренди площ для кав'ярні – 10-20 тис грн. Ми розглядали приміщення площею не менше 20 квадратних метрів, але не кіоски, ціни на які останнім часом суттєво зросли", – розповідає співвласник мережі кав'ярень Coffee Room Іван Гнєдов.

Він підкреслює, що в кавовому бізнесі вдало підібране місце забезпечує мінімум 50% успіху. Щоб місце "спрацювало", потрібно аналізувати трафік.

"З усього потоку людей у вас щось куплять максимум 1,5%. Якщо це закритий спальний район, то потрібно зважати на густоту населення і платоспроможність цільової аудиторії. Це можна визначити за кількістю торгових закладів у локації та цінами в них", – каже співвласник кав'ярні.

У мережі Coffee Room три кав'ярні, відкриті у 2014-2016 роках. За словами Гнєдова, вартість запуску одного закладу коштує близько 10 тис дол. Кінцева сума залежить від того, купується обладнання чи береться в оренду.

"Спочатку ми брали обладнання в оренду за 2-3 тисячі гривень на місяць, але зараз підійшли до того, що будемо купувати", – розповідає Гнєдов.

Вартість запуску одного закладу Coffee Room сягає 10 тис дол джерело: facebook-cторінка Coffee Room

За його словами, правило сезонності кавового бізнесу діє не завжди. "Закладу в центрі міста з високим трафіком сезонність не загрожує. До карантину кав'ярня такого формату окуповувала себе за півтора-два роки", – каже підприємець.

Преміум-кава в закладі

Облаштування кав'ярні преміум-сегмента, де готують кілька сортів кави на дорогому обладнанні, коштує 500-900 дол за кв м. "Ми обираємо приміщення 40-200 квадратних метрів. Чим більша площа, тим менша сума за метр", – зазначає засновник кавової компанії Idealist Coffee Co Сергій Корецький.

Власник підкреслює, що це не просто мережа кав'ярень, а кавова компанія. "У нас є партнерства з фермерами, ми самі обираємо та привозимо зелене кавове зерно. У нас є виробництво. Ми самі обсмажуємо зерно і, крім власних закладів, продаємо його іншим кав'ярням", – зазначає власник мережі.

Локація – найважливіша складова успіху. Корецький каже, що найпростіший спосіб визначити якість локації для кав'ярні – постояти один день і проаналізувати, скільки людей проходить повз це місце.

"Можна розраховувати, що 10-15% людей завітають у кав'ярню. Це примітивний і найпростіший метод підрахунку", – каже власник кав'ярні.

Перший заклад він відкрив у травні 2019 року в аеропорту "Жуляни". Через карантин та обмеження польотів трафік упав на 90%, і його довелося закрити. Зараз у мережі 12 закладів, у кожному готують не менше шести сортів кави.

Власник Сергій Корецький підкреслює, що це не просто мережа кав'ярень, а кавова компанія джерело: facebook-cторінка Idealist Coffee Co

На професійну техніку для кав'ярні преміум-класу доведеться витратити близько 10 тис євро. Як зазначає Корецький, лише кавова машина коштує 5-10 тис євро. Обов'язково потрібні кавомолки. Чим більше сортів кави готується в кав'ярні, тим більше кавомолок потрібно. Вони коштують 500-1500 євро.

"Якщо людина має первинний капітал для придбання обладнання, то його краще купити, ніж брати в оренду. Оскільки зараз закрилося чимало дорогих ресторанів, є великий вибір хорошого вживаного обладнання. Є й нове. Дистриб'ютори навіть продають його на виплат", – каже власник кав'ярні.

Невеликі заклади мережі можуть продавати близько 100 порцій напоїв на день, великі – до 400. Собівартість чашки кави становить 30-35% від ціни її реалізації. Середня вартість чашки кави в мережі Idealist Coffee Co – 49 грн. Інвестиції в таку кав'ярню окуповуються приблизно за два роки.

За словами Корецького, середня зарплата працівника становить 700-1000 грн за зміну. Проблем з пошуком кадрів на ринку немає. "Навіть якщо людина не володіє спеціальними навичками, але має любов до продукту і бажання, то пройти курси – це нескладне завдання", – каже власник мережі.

Лише на професійну техніку для кав'ярні преміум-класу доведеться витратити близько 10 тис євро джерело: facebook-cторінка Idealist Coffee Co

Організувати роботу кав'ярні такого формату можна за чотири місяці. У перший місяць відбувається виготовлення кастомізованого проєкту і дизайну для конкретної локації, ще три місяці витрачаються на ремонт приміщення.

У зв'язку з карантином закрилося багато закладів, у тому числі кав'ярень. Це шанс для тих, хто хоче почати свою справу, адже звільнилося багато локацій, орендна плата в багатьох випадках стала нижчою, є можливість вигідно купити обладнання і взяти гарних спеціалістів, які опинилися без роботи.

Головне – мати запас стійкості, адже після завершення локдауну люди знову питимуть каву під час прогулянок чи по дорозі на роботу.

Якщо хочете дізнатися про інші види заробітку або розповісти про власний досвід, пишіть автору Володимиру Рихліцькому: rykhlitskiyvm@gmail.com