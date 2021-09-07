Сальвадор першим у світі зробив bitcoin офіційним платіжним засобом

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Сальвадор у вівторок став першою у світі країною, яка прийняла біткоїн як законний платіжний засіб.

Про це пише Reuters.

Прихильники цього експерименту вважають, що використання криптовалюти дозволить громадянам країни заощадити "мільярди доларів" на комісійних витратах під час переказах коштів трудових мігрантів з-за кордону.

Натомість критики попереджають, що перехід на криптовалюту сприятиме відмиванню грошей.

"План президента Наїба Букеле спрямований на те, щоб дозволити сальвадорцям заощадити до 400 мільйонів доларів, які щорічно витрачаються на комісії за грошові перекази", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лише в минулому році грошові перекази в Сальвадор склали майже 6 мільярдів доларів, або 23% його ВВП, що є одним з найвищих показників у світі.

"Опитування показують, що сальвадорці скептично ставляться до використання біткоїнів і побоюються нестабільності криптовалюти, яка, на думку критиків, може збільшити регуляторні та фінансові ризики для фінансових установ. Проте деякі жителі налаштовані оптимістично", - пише видання.

6 вересня Сальвадор купив свої перші 400 біткоїнів, піднявши курс криптовалюти на 1,49% - до 52 680 дол. Станом на ранок 7 вересня, криптовалюта коштувала 52 594 дол, свідчать дані CoinDesk.

Як пише CNBC, таким чином Сальвадор став першою країною в світі, на рахунку і в резервах якої тепер офіційно є біткоїни.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Сальвадор стане першою в світі країною, яка зробить bitcoin законним платіжним засобом поряд з доларом США.

Світовий банк заявив, що не може допомогти владі Сальвадору у впровадженні біткоїнів, враховуючи вплив майнінгу криптовалют на навколишнє середовище і проблеми з прозорістю.

Економічна правда