Лихоманка GameStop та "золоті" твіти Маска: як інтернет "зламав" фондовий ринок США

Через організовані дії користувачів соцмережі американські хедж-фонди втратили мільярди доларів, а ціна акцій маловідомої компанії злетіли на понад 2000% за рік. Як це сталось?

Вже декілька останніх днів весь світ говорить про маловідому компанію GameStop. Її акції "злетіли як ракета": від початку січня вони подорожчали у 20 разів.

Про компанію заговорили навіть у Білому домі, а все завдяки користувачам соціальної мережі Reddit.

Що відбувалось на фондовому ринку США останній тиждень, як маловідома компанія стала головним ньюзмейкером тижня, і до чого тут Ілон Маск?

Що таке GameStop

Про компанію GameStop в Україні мало хто чув раніше. Компанія заснована у 1984 році, її штаб-квартира знаходиться у передмісті Х’юстона, штат Техас.

Свого часу GameStop мала одну з найбільших у світі роздрібних мереж з продажу дисків з відеоіграми, консолей тощо. Загальна кількість її магазинів у світі складає близько 5,5 тисяч. Десь до середини 2010-х бізнес компанії йшов досить успішно, вона виходила на ринки інших країн та навіть запустила власний журнал GameStop Informer.

Однак світ відеоігор поступово пережив революцію. Купівля ігор все більше переходила в онлайн на спеціальні інтернет-платформи. Попит на фізичні магазини драматично скорочується.

Масла у вогонь підлила пандемія та карантин: GameStop за перший квартал 2020 року отримала 165,7 млн доларів збитків (проти 6,8 млн доларів прибутку за аналогічний період 2019 року), а її магазини були зачиненими протягом майже трьох місяців.

Водночас продажі відеоігор онлайн, завдяки пандемії, навпаки зростали з небаченою швидкістю – на 20% за підсумками 2020 року, що ще більше посувало конкурентні переваги GameStop на ринку.

Гра на пониження та Reddit

Через несприятливу ринкову ситуацію для GameStop, рух ціни її акцій був досить прогнозованим. Послуги компанії користуватимуться все меншим попитом, вона отримуватиме все більше збитків, тому й ціни на акції будуть падати.

Саме так думали великі хедж-фонди з Волл-стріт, граючи на пониження. Серед них чи не найбільше проти GameStop грав Melvin Capital.

Гра на пониження працює досить просто: умовний Melvin Capital прогнозує, що акції GameStop будуть падати і хоче на цьому заробити. Для цього він позичає ці акції у брокерів, коли вони коштують, наприклад, 5 доларів (стільки акції GameStop коштували у серпні 2020 року. – ЕП).

Після цього позичені акції продають за ці ж 5 доларів та чекають, поки їхня ціна опуститься нижче, скажімо, до 2 доларів за акцію. Коли це відбудеться, то Melvin Capital викупить ці акції з ринку та поверне їх власнику, отримавши чистий прибуток у 3 долари на кожній акції.

І ця гра спрацювала б, якби не одне "але", яке ніхто не міг передбачити. Користувачі соціальної мережі Reddit, об’єднані у субреддіті r/wallstreetbets, вирішили "покарати безсердечних капіталістів" та зіграти проти ринку.

Вони почали скуповувати опціони на купівлю акцій GameStop за вищими цінами, а також активно скуповувати самі акції компанії. Підвищений попит спровокував зростання цін на акції. Зростання цін приваблювало нових гравців, які також підвищували попит на акції та як наслідок їхню ціну.

Звісно, що така ситуація грала проти інтересів хедж-фондів. Аби не отримувати збитків ці компанії почали завчасно викуповувати акції GameStop з ринку, щоб повернути їх брокерам з найменшими втратами. Це підлило ще більше масла у вогонь та спровокувало ще більше зростання цін.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ. Субреддіт r/wallstreetbets існує вже рівно 9 років. Його створили 31 січня 2012 року. На кінець січня 2021 року на нього підписані 7,3 мільйона користувачів. Спочатку r/wallstreetbets засновували для обміну досвіду торгів на біржі, однак досить швидко цей субреддіт перетворився на джерело мемів про фондовий ринок, де користувачі жартома вихвалялися, скільки втратили грошей на торгах акціями.

"To the moon"

Після стрімкого зростання вартості GameStop фонди, що грали на пониження, зазнали мільярдних збитків. Хедж-фонд Melvin Capital, який на початку року керував 12,5 млрд дол, наприкінці минулого тижня втратив близько 30% з початку року: багато в чому через ситуацію з GameStop.

Схожі втрати торкнулися і хедж-фонду Maplelane Capital, активи якого на початку року становили 3,5 млрд дол.

За розрахунками S3 Partners, загальні втрати хедж-фондів у боротьбі з користувачами Reddit сягнули 19 млрд доларів.

У четвер, 28 січня, у ситуацію втрутилися. Додаток Robinhood, завдяки якому користувачі й мають безперешкодний доступ до фондового ринку, призупинив продажі акцій GameStop.

Як наслідок, ціни на ці акції тимчасово дещо просіли, впавши з 468 доларів до 312 доларів. Однак такі дії викликали хвилю обурення серед користувачів r/wallstreetbets та самого Ілона Маска, а на власника додатку посипалися позови до суду.

Згодом заборону на торгівлю акціями все ж зняли.

На ситуацію з GameStop відреагували навіть у Білому домі та у комісії з цінних паперів США, а хедж-фонду Melvin Capital довелося залучити екстрену допомогу у розмірі 3 млрд доларів, щоб не збанкрутувати.

Наразі акції GameStop перевершили акції Tesla та Apple і стали найпопулярнішими у cdsns. Їх поступово наздоганяють акції AMC, Nokia та BlackBerry. На останніх вирішили зіграти користувачі r/wallstreetbets, ставлячи проти хедж-фондів, які грали на падінні цін.

До чого тут Ілон Маск

У вівторок 26 січня своєрідний заклик грати проти "ринку ведмедів" зробив Ілон Маск. У своєму твіттері засновник Tesla дав посилання на субреддіт r/wallstreetbets.

Після цього хвиля зі здорожчання акцій GameStop набула небачених досі розмірів. Вже 27 січня 1 акція цієї компанії зросла у ціні зі 147 доларів до понад 370 доларів (хоча ще у вересні вона коштувала лише 10 доларів. – ЕП), а зранку 28 січня GameStop злетіла до 468 доларів за акцію.

Це вже не вперше Ілон Маск своїм твіттером підігріває ринок та "чарівним" чином призводить до стрімкого зростання вартості активів. Напередодні Маск додав до опису свого аккауну у твіттері хештег #bitcoin, після чого вартість цієї криптовалюти зросла на 14%.

Ще раніше Маск у своєму твіттері закликав читачів користуватися месенджером Signal, у відповідь на оновлення політики конфіденційності популярного месенджера WhatsApp.

Однак, схоже, що інвестори зрозуміли цей заклик не зовсім правильно: акції компанії Signal Advance після цього зросли у 12 разів. Проблема лише в тому, що Signal Advance не має ніякого відношення до месенджеру, який розрекламував Маск.

26 січня Маск своїм твітом підвищив на 8% ціну акцій компанії Etsy, електронного магазину, що спеціалізується на продажах виробів ручної роботи та вінтажу.

Багато аналітиків сходяться на думці, що Маск це своєрідний створювач "хайпу". Його власна компанія Tesla, яка у 2020 році вперше стала прибутковою – прямий доказ цього. Вартість компанії вважають значно переоціненою.

Чому так відбувається

"Скаженство" на фондовому ринку стало можливим завдяки збігові декількох обставин.

По-перше, доступність інфраструктури. Додаток Robinhood, про який йдеться вище, забезпечив мільйони людей легким доступом до торгів цінними паперами. Як наслідок, на ринку з’явилося дуже багато непрофесійних гравців, поведінка яких досить складно піддається прогнозуванню.

По-друге, доступність фінансова. Реакцією на пандемію коронавірусу стали небачені досі програми фінансових стимулів у США. Ринок просто "захлинається" у грошах.

Стимулювання відбувається, зокрема, й виплатою щедрих грошових компенсацій майже кожному американцеві. Щонайменше частина цих грошей потрапила на фондовий ринок, зокрема через користувачів Robinhood.

Ці ж причини можуть з легкістю пояснити стрімкий ріст вартості криптовалюти: вільні кошти підігрівають попит до криптоактивів та штовхають їхню вартість вгору.

Як довго протримається ця ситуація на фондовому ринку поки передбачити не може ніхто. Зрозуміло точно те, що компанія GameStop наразі переоцінена щонайменше у 10 разів та не може коштувати цілих 23 млрд доларів.

Так само зрозуміло й те, що вартість переоцінених активів має схильність до коригування. Однак коли саме воно відбудеться та яких збитків завдасть інвесторам?