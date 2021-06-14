Маск розповів, коли Tesla почне приймати біткоїни
Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що компанія відновить транзакції з використанням біткоїнів, коли для майнінгу використовуватиметься чиста енергія.
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Коли буде підтвердження використання майнерами розумної частки (близько 50%) чистої енергії з позитивною тенденцією в майбутньому, Tesla відновить роботу з біткоїнами", – заявив підприємець.
Він також додав, що Tesla продала тільки близько 10% своїх запасів криптовалюти, щоб "підтвердити, що біткоїни можна легко ліквідувати без зміни ринку".
Раніше Маск опублікував мем про розставання, підписавши його "Біткоїн" і додавши розбите серце, після якого ціна криптовалюта впала на 3 тис доларів до 36,5 тис доларів.
Згодом хакери Anonymous звернулися до Маску із звинуваченням в надмірному впливі на курс криптовалюта через публікації в Twitter.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua