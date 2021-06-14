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Маск розповів, коли Tesla почне приймати біткоїни

Понеділок, 14 червня 2021, 10:45
 

Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що компанія відновить транзакції з використанням біткоїнів, коли для майнінгу використовуватиметься чиста енергія.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Коли буде підтвердження використання майнерами розумної частки (близько 50%) чистої енергії з позитивною тенденцією в майбутньому, Tesla відновить роботу з біткоїнами", – заявив підприємець.

Він також додав, що Tesla продала тільки близько 10% своїх запасів криптовалюти, щоб "підтвердити, що біткоїни можна легко ліквідувати без зміни ринку".

Раніше Маск опублікував мем про розставання, підписавши його "Біткоїн" і додавши розбите серце, після якого ціна криптовалюта впала на 3 тис доларів до 36,5 тис доларів.

Згодом хакери Anonymous звернулися до Маску із звинуваченням в надмірному впливі на курс криптовалюта через публікації в Twitter.

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bitcoin Маск Tesla

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