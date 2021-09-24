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Китай визнав нелегальними усі операції з криптовалютами 

П'ятниця, 24 вересня 2021, 12:57
 
фото: unsplash

Китайський центробанки заявив, що усі операції, пов’язані з криптовалютами, визнані нелегальними – котирування Bitcoin та Ether вже впали.

Про це повідомляє Bloomberg.

Усі криптовалюти, зокрема Bitcoin, не є фіатними валютами і не можуть бути в обігу на ринку, повідомив Народний банк Китаю. 

Відтак транзакції, пов'язані з криптовалютою, зокрема послуги офшорних бірж для резидентів, є незаконною фінансовою діяльністю.

Агентство Китаю з економічного планування заявило, що зупинка видобутку криптовалют та боротьба з ним є важливими для досягнення цілі щодо викидів вуглецю.

Котирування Bitcoin вже скоротилися на 3,69% 24 вересня й становлять 42 581 долар, продовжується падіння.

 
дані: coindesk

Котирування другої найбільшої криптовалюти Ethereum впали на 8,39% до 2 863 долари.

Економічна правда

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криптовалюта Китай

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