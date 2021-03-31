Карточный дом на Институтской: что происходит в НБУ и при чем здесь дело Приватбанка

В середині березня фінансовий ринок сколихнула новина: стосовно першої заступниці голови Національного банку Катерини Рожкової ведеться розслідування, яке для неї може закінчитись звинуваченням у державній зраді.

В Офісі Генпрокурора пізніше уточнили, що відкрили справу не за фактом держзради, а за фактом масштабного розкрадання грошей, але новина все одно набула неабиякого резонансу.

Ця справа проти Рожкової – "верхівка айсбергу" великого протистояння, що відбувається всередині Національного банку між його новим керівництвом та залишками членів старої команди.

З часом не помічати цього протистояння стає все складніше не лише українським можновладцям, але й міжнародним кредиторам.

Що відбувається у головному фінансовому регуляторі країни і до чого тут справа Приватбанку?

З перших днів "на ножах"

У 2020 рік українська банківська система увійшла практично повністю готовою до удару коронакризи. Щодня банки акумулювали на своїх кореспондентських рахунках близько 50 млрд грн. Ця "фінансова подушка" не лише допомогла системі вистояти, але й стала у пригоді владі, коли в уряду виникала потреба у коштах для фінансування бюджету.

Очищення системи та жорсткі методи, які використовував Національний банк у минулому, останні два роки піддавалися жорсткій критиці народними депутатами, учасниками ринку та навіть внутрішнім органом самого регулятора – Радою НБУ.

З приходом нової влади Нацбанк також час від часу потрапляв під вогонь критики. То Дмитро Разумков, будучи ще спікером передвиборчого штабу кандидата в президенти Зеленського, заявить про необхідність проведення аудиту "того, що називається реформами" банківської сфери, то на нарадах вже з президентом Володимиром Зеленським НБУ попросять "залити економіку грішми".

Зрештою напружені стосунки з новою владою вилилися у відставку колишнього голови Національного банку Якова Смолія, яку він пояснив "системним політичним тиском".

16 липня 2020 року Смолія замінив Кирило Шевченко, який до цього очолював "Укргазбанк".

Крило Шевченко фото Дмитра ларіна / ЕП

"В той же день Шевченко приїхав до Національного банку, де відбулася зустріч з правлінням. На цій зустрічі він поводився дуже зухвало та самовпевнено, активно критикував членів правління та політику НБУ, висловлював невдоволення законом про валюту, роботою Нацбанку у банківському регулюванні", – ділиться у розмові з ЕП свідок тієї зустрічі.

Невдовзі після призначення Шевченка у правлінні НБУ почались кадрові зміни. Першим з нього пішов Олег Чурій, у якого 23 липня закінчився термін повноважень. Попри попередні домовленості з правліннім Нацбанку про другий термін Рада НБУ відмовилася назначати його повторно.

У липні та серпні Нацбанк залишили ще двоє членів правління: Сергій Холод та Роман Борисенко. Обидва пішли за власним бажанням. Хоча співрозмовники ЕП, наближені до старої команди правління Нацбанку, зазначають, що рішенням Холода та Борисенка передував початок внутрішніх розслідувань проти них.

Розслідування ініціював Департамент внутрішньої безпеки НБУ, головою якого став колишній директор департаменту безпеки "Укргазбанку" Ігор Коновалов. Офіційно на цю посаду Коновалова призначили 1 вересня, але фактично він "зайшов" у Нацбанк майже одночасно з Кирилом Шевченком, обійнявши посаду керівника управління з питань банківської безпеки.

Одночасно з приходом Коновалова вже колишній директор Департаменту безпеки НБУ Олександр Скомаровський написав заяву з дещо дивним проханням "понизити його в посаді".

Аналогічне внутрішнє розслідування у Нацбанку розпочали й проти Катерини Рожкової, про що вона повідомила 19 березня. Внутрішнє розслідування стосується можливого порушення при укладанні договорів Нацбанку з юридичними компаніями під час націоналізації Приватбанку, зокрема компанії Asters. Остання досі супроводжує цю справу.

До початку осені 2020 року у правлінні НБУ залишилося лише двоє з шести членів правління з попередньої команди – Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб. І, на відміну від Смолія, Холода та Борисенка, вони не збиралися добровільно йти зі своїх посад. А законних підстав їх звільнити наразі немає.

Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб фото НБУ

"Впертість" Рожкової та Сологуба загострювала напругу у правлінні Нацбанку доти, доки вона не виплеснулася назовні.

5 жовтня стало відомо, що Рада НБУ оголосила Рожковій та Сологубу догани. Ініціював їх розгляд безпосередньо Кирило Шевченко, направивши 2 жовтня відповідний лист голові Ради НБУ Богдану Данилишину. Голова Національного банку також входить до складу Ради Нацбанку.

Формальною підставою для цього стало порушення Кодексу етики працівника НБУ, а саме положення про "one voice policy", відповідно до якого кожен член правління може коментувати публічно лише ті питання, за які він відповідає та які відповідають офіційній позиції регулятора.

Рішенню по доганам передував коментар Рожкової та Сологуба виданню Kyiv Post щодо співпраці з МВФ, які суперечили офіційній позиції НБУ. Через це Рада Нацбанку не лише оголосила їм догани, але й висловила недовіру.

Жорсткі комунікаційні правила у Нацбанку можна було б вважати виправданими, якби вони не застосовувалися вибірково. Наприклад, 17 березня заступник голови НБУ з питань платіжних систем та грошового обігу Олексій Шабан, виступаючи на форумі, публічно коментував підходи банків до оцінки ризиків, непрацюючі кредити та розвиток кредитування малого та середнього бізнесу. Ці питання перебувають у сфері управління іншого члена правління – Ярослава Матузки.

Після оголошення доган у правлінні НБУ відбувся перерозподіл повноважень, відповідно до якого у Катерини Рожкової забрали більшість функцій з банківського регулювання та передали безпосередньо Шевченкові. Цим самим зменшилася й кількість тем, які Рожковій дозволялося коментувати в межах внутрішніх документів Нацбанку.

В грудні 2020 року відбувся ще один перерозподіл повноважень, за яким Рожковій залишили лише господарські та адміністративні питання НБУ, а банківський нагляд перейшов від Шевченка до Ярослава Матузки – професійного юриста, проте без досвіду роботи в банківському нагляді.

На поступки голова НБУ пішов через невдоволення зі сторони МВФ, адже після першого перерозподілу Кирило Шевченко безпосередньо контролював ледь не половину всіх структурних підрозділів банківського регулятора. А це не відповідало напрацьованій з фондом практиці.

Здавалось, після цього конфлікт всередині Національного банку вщух. Проте тривало це не довго.

Весняне загострення

Чергове загострення між Рожковою та новим керівництвом НБУ відбулося вже у березні 2021 року. Приводом стало її інтерв’ю "НВ". У ньому вона взялася коментувати і банківський нагляд, який більше не у її компетенції, і ситуацію у правлінні НБУ, і відносини з МВФ , за що раніше отримала догану.

Текст інтерв’ю нібито не погодив Департамент комунікації НБУ та, за словами Рожкової, заборонив публікувати. Через це перша заступниця голови банківського регулятора заявила про "цензуру" в середині Національного банку.

Директорка Департаменту комунікацій Нацбанку – Галина Калачова – ці слова спростувала, звинувативши Рожкову у наклепі.

В якийсь момент у конфлікт довелося втрутитись навіть Офісу президента, який закликав "керівництво НБУ відкинути персональні амбіції та працювати заради спільної мети".

Заяві Офісу президента передувала публікація в Kyiv Post про відкриття правоохоронцями кримінальної справи проти Рожкової та кількох інших співробітників Нацбанку, в межах якої їм загрожує звинувачення у державній зраді.

В Офісі Генпрокурора уточнили, що розслідування стосується не державної зради, а можливого розкрадання на суму 900 млн грн під час націоналізації Приватбанку. За інформацією ЕП 25 березня прокуратура передала цю справу до Національного антикорупційного бюро.

Kyiv Post зазначає, що ініціатором розслідування "міг бути Кирило Шевченко або ж представники Офісу президента", які, мовляв, таким чином намагаються чинити тиск на Рожкову та примусити її добровільно подати у відставку.

Якщо ж це не допоможе, то приводом для звільнення стане можливе винесення судом обвинувального вироку. Для цього НАБУ повинно довести справу до суду.

Та цього швидше за все не станеться. Як розповів ЕП високопосадовець в правоохоронних органах, передача цих матеріалів до НАБУ фактично "означає втрату справи". Вплив на НАБУ мають представники МВФ, а вони не зацікавлені в тому щоб Рожкову притягли до відповідальності, переконує співрозмовник ЕП. Принаймні по справі ПриватБанку.

А що Шевченко? Голова Нацбанку в розпал скандалу – 10 березня – повідомив, що заразився коронавірусом та перебуватиме на самоізоляції.

Хоча джерела ЕП в Офісі Зеленського та НБУ зазначають, що здоров'я Шевченка похитнулося ще до його повідомлення про інфікування коронавірусом, а саме під час однієї з нарад в Офісі президента.

На ній, за інформацією ЕП, крім Шевченка, були заступники керівника Офісу президента Юлія Свириденко і Андрій Смірнов, а також міністр фінансів Сергій Марченко. Під час цієї наради, серед іншого, обговорювали питання співпраці з МВФ. 12 лютого двомісячна місія фонду завершилась, але грошей Україна не отримала.

Також, за інформацією ЕП, учасники обговорювали питання збільшення цьогорічних видатків "Укравтодору" на 170 млрд грн, на що так само навряд чи схвально б відреагували в МВФ.

За словами джерел, під час наради в Шевченка трапилась гіпертонічна криза.

Лише 29 березня голова Національного банку повернувся до виконання своїх обов'язків.

До чого тут справа Приватбанку

Справа щодо націоналізації Приватбанку стала ще одним полем протистояння між Шевченком та старою командою НБУ. І дехто вважає, що це зовсім не випадковість.

"Що ми бачимо? Монетарна політика Нацбанку начебто не змінилася – облікова ставка зростає у відповідь на ріст інфляції. Валютна політика також начебто залишається старою. Неплатоспроможні банки виводяться з ринку (минулого року НБУ визнав неплатоспроможними "Містобанк" та банк "Аркада" . – ЕП). Для чого ж тоді влада змінила голову НБУ? Мабуть, перед ним ставили зовсім інші цілі", – зазначає у розмові з ЕП колишній високопосадовець Нацбанку.

Катерина Рожкова свого часу брала активну участь у націоналізації Приватбанку. Через це вона стала персональним ворогом колишнього власника банку Ігоря Коломойського, який активно виступав за її відсторонення.

А наприкінці 2019 року протестувальники, яких у Нацбанку пов’язали з олігархом, пікетували її будинок та зламали ворота у двір. За кілька місяців до цього колишній голові НБУ Валерії Гонтаревій спалили будинок під Києвом.

Ігор Коломойський та Валрія Гонтарєва фото УП

Ймовірна помста власників Приватбанку старому керівництву НБУ не повинна нікого дивувати. Попередня команда Нацбанку свого часу не лише забрала в олігарха банк, але й здійснила його аудит та почала низку міжнародних судових процесів, наслідком яких стало накладання на активи Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова всесвітнього арешту.

Судові справи проти колишніх власників Приватбанку були б неможливими без висновків аудиторської компанії Kroll, яка виявила схему, що дозволила Коломойському та Боголюбову вивести з банку 5,5 млрд дол.

Юридичну допомогу в розслідувані цих справ Нацбанку, а згодом і юристам націоналізованого Приватбанку, надавали консультанти з компаній AlixPartners, Hogan Lovells та вже згаданої Asters.

І звіти Kroll, і співпрацю з юридичними радниками Коломойський неодноразово намагався оскаржити у судах. На початку 2021 року олігарх через суд вчергове витребував сам звіт Kroll від НАБУ та Служби безпеки України.

Внутрішнє розслідування НБУ і нове розслідування правоохоронців, у яких фігурує Рожкова, також стосується залучення юридичних радників та Kroll до націоналізації Приватбанку.

Внутрішнє розслідування НБУ, у якому фігурує Рожкова, почалося на початку 2021 року. Воно стосується можливих зловживань при закупівлі послуг у юридичної компанії Asters.

"На даному етапі службового розслідування проводиться оцінка дотримання всіх належних внутрішніх процедур та законодавства України всіма працівниками Національного банку, відповідальними за закупівлю послуги, підписання договору з надавачем послуги та за контроль виконання укладеного договору", – йдеться в офіційному коментарі НБУ.

У той же час щодо залучення Kroll у Нацбанку питань немає. Про це, зокрема, повідомив заступник голови НБУ Ярослав Матузка.

"Ми твердо стоїмо на позиції, що винні у зловживаннях особи мають бути притягнуті до відповідальності за доведення до банкрутства найбільшого банку в Україні.

І значну роль у тому, щоб з’ясувати всі обставини та факти масштабних та скоординованих шахрайських дій, що відбувалися у ПриватБанку, відіграли наші міжнародні консультанти з компанії Kroll. На початку 2018 року вони надали результати всебічного розслідування, яке підтвердило, що банку були завдані збитки щонайменше в розмірі 5,5 мільярдів доларів", – зазначив Матузка у коментарі ЕП.

Чи є ці розслідування продовженням політичного та адміністративного тиску на Рожкову чи ні, достеменно невідомо. Однак підняття цієї теми у публічному полі несе певні загрози для України.

Щонайменше, це може викликати нові непорозуміння у співпраці з МВФ. Свого часу залучення аудиторів Kroll до справи Приватбанку було однією з вимог фонду. І публічні дії навколо цього процесу можуть сприйняти як "відкат" вже виконаних вимог та додати "питання ПриватБанку" до й без цього довгого переліку проблемних питань у співпраці з МВФ.

Щонайбільше розслідування стосовно залучення Kroll та юридичних радників може нашкодити позиції Приватбанку у судах проти його колишніх власників, зокрема у тому разі, якщо договори з цими компаніями буде розірвано.

Тоді шанси повернути виведені з банку кошти знизяться до нуля, а колишні власники нарешті зможуть видихнути з полегшенням.