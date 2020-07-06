Рада НБУ відмовилась призначити заступника голови НБУ із команди Смолія 

Рада Національного банку відмовилися призначити Олега Чурія на посаду заступника голови НБУ терміном у 7 років. Раніше він обіймав цю посаду 5 років.

Про це повідомляє голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

"6 липня відбулося позачергове засідання Ради Національного банку (далі – Рада), на якому було розглянуто подання голови НБУ Смолія щодо призначення Чурія Олега на посаду заступника Голови Національного банку.

Рада утрималася від призначення Чурія на посаду", - пише Данилишин.

За його словами, відповідно законодавству Чурій перебуватиме на посаді до вступу на посаду новопризначеного заступника голови.

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Нагадуємо:

У червні 2020 року в заступника голови правління НБУ Олега Чурія закінчувався 5-річний термін повноважень. Смолій запропонував Чурію знову обійняти цю посаду – цього разу на 7 років.

Рішення перепризначити заступника голови НБУ мала Рада НБУ. Але в останній день червня Рада НБУ відмовилася внести питання призначення Чурія у порядок денний.

У Нацбанку зазначили, що таке рішення може вказувати на політичну вмотивованість окремих членів Ради НБУ, які не підтримали цю пропозицію.

Раду НБУ впродовж багатьох років очолює Богдан Данилишин, який має перманентний конфлікт з правлінням НБУ. У 2019 році Рада НБУ визнала діяльність правління Національного банку в частині формування та реалізації валютно-курсової політики неефективною.

У відповідь Яків Смолій натякнув на синхронність тез Ради НБУ на чолі з Данилишиним та олігарха Ігоря Коломойського з його прибічниками. За словами Смолія, частина Ради НБУ безпідставно продукує негативну оцінку політиці НБУ.

Член Ради НБУ Віктор Козюк вважає, що Рада НБУ втягнута в політичні протистояння.

Економічна правда