Чурій може стати заступником голови Нацбанку ще на 7 років

Заступник голови Нацбанку Олег Чурій, у якого в червні 2020 року закінчується 5-річний термін повноважень, подав декларацію як кандидат на посаду заступника голови НБУ.

Декларацію Чурій подав 24 червня.

Зазначимо, що раніше голова НБУ Яків Смолій заявляв, що запропонує Чурію знову зайняти цю посаду - терміном на 7 років.

Законодавство дозволяє займати посаду двічі поспіль.

Відповідно до декларації, у 2019 році Чурій отримав у Нацбанку зарплати 3,5 млн грн, страхові виплати - на 2016 грн. Від депозитів він отримав 240,286 тисяч гривень відсотків в Ощадбанку та 125 грн у Правекс Банку.

Підкреслимо, що фінальне рішення щодо топ-посадовця ухвалює не голова НБУ, а Рада НБУ.

Нагадаємо:

Раніше голова Національного банку Яків Смолій заявив про те, що має намір залишатися на посаді голови центробанку до кінця своєї каденції – 2025 року.

Економічна правда